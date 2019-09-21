Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения за сутки увеличилась

Сотрудник лесохраны во время ликвидации лесного пожара

Сотрудник лесохраны во время ликвидации лесного пожара

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Площадь пожаров в России, которые активно тушат, возросла за минувшие сутки до 11 гектар, сообщила федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России активно тушили один лесной пожар на площади два гектара.

"На 00.00 мск 21 сентября на территории России действовали четыре лесных пожара на площади 11 гектар, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Согласно данным, самый крупный пожар - в Туве, там горит шесть гектар.