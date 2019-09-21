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РИА Новости

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

02:13 21.09.2019 (обновлено: 14:17 21.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
Так, по его словам, даже в Москве далеко не все знают английский. "Любая покупка в супермаркете становится стресс-тестом, так же как и любая просьба о помощи в общественном месте", — пишет автор.
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Далее он обращает внимание на неулыбчивость россиян по сравнению с иностранцами. По наблюдениям Калуса, россияне не любят улыбаться просто так, без причины. "Навязанная улыбка считается грубой и фальшивой. И тем приятнее, когда тебя одаривают настоящей улыбкой!" — отмечает журналист.
Еще одной отличительной чертой россиян Калус называет любовь к книгам. "В то время как в Германии вряд ли кто-либо действительно читал "Вертера" (роман немецкого классика Иоганна Вольфганга Гете "Страдания юного Вертера". — Прим. ред.), русские знают и любят своих писателей", — указывает автор.
Кроме того, Россию отличает и "противоречивый" образ женщины, считает журналист. По его мнению, гендерные роли в стране "традиционно цементированы", при этом мерить их масштабами европейского феминизма не следует.
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Отмечает Калус и распространенность в России безналичного расчета. "Практически все русскими оплачивается с помощью банковской карты", — пишет он. При этом наличные деньги используются все реже, в связи с чем даже могут возникнуть проблемы с оплатой и получением сдачи, предупреждает он.
При этом интернет в России, по мнению Калуса, работает гораздо стабильнее. "В то время как в получасе езды от Мюнхена частично отсутствует интернет, мне удалось поймать сигнал и спокойно сделать звонок с помощью интернета даже в горном поселке на Кавказе", — пишет журналист.
Кроме того, в центре Москвы бесплатная Wi-Fi-сеть доступна даже в парках и метро, отмечает он. "Тому, для кого Россия еще ассоциируется с технической отсталостью, следует срочно отправиться сюда", — поясняет Калус.
В гастрономическом плане журналист отмечает лишь отсутствие "хорошего" сыра. Несмотря на увеличение производства этого товара внутри страны, "сыр из супермаркета на вкус в лучшем случае ничего", утверждает он.
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ЕвропаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Огромная ошибка отождествлять Москву и Россию. Это два совершенно разных государства.
21 сентября, 06:11
BTBuy Thu him
550144114133
Так, по его словам, даже в Москве далеко не все знают английский........ Пол России дровами топятся , и на обувь денег нет , а он об английском языке..
21 сентября, 08:53
Губернатор о.Борнео
5419153151
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