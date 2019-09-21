Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.

Так, по его словам, даже в Москве далеко не все знают английский. "Любая покупка в супермаркете становится стресс-тестом, так же как и любая просьба о помощи в общественном месте", — пишет автор.

Далее он обращает внимание на неулыбчивость россиян по сравнению с иностранцами. По наблюдениям Калуса, россияне не любят улыбаться просто так, без причины. "Навязанная улыбка считается грубой и фальшивой. И тем приятнее, когда тебя одаривают настоящей улыбкой!" — отмечает журналист.

Еще одной отличительной чертой россиян Калус называет любовь к книгам. "В то время как в Германии вряд ли кто-либо действительно читал "Вертера" (роман немецкого классика Иоганна Вольфганга Гете "Страдания юного Вертера". — Прим. ред.), русские знают и любят своих писателей", — указывает автор.

Кроме того, Россию отличает и "противоречивый" образ женщины, считает журналист. По его мнению, гендерные роли в стране "традиционно цементированы", при этом мерить их масштабами европейского феминизма не следует.

Отмечает Калус и распространенность в России безналичного расчета. "Практически все русскими оплачивается с помощью банковской карты", — пишет он. При этом наличные деньги используются все реже, в связи с чем даже могут возникнуть проблемы с оплатой и получением сдачи, предупреждает он.

При этом интернет в России, по мнению Калуса, работает гораздо стабильнее. "В то время как в получасе езды от Мюнхена частично отсутствует интернет, мне удалось поймать сигнал и спокойно сделать звонок с помощью интернета даже в горном поселке на Кавказе", — пишет журналист.

Кроме того, в центре Москвы бесплатная Wi-Fi-сеть доступна даже в парках и метро, отмечает он. "Тому, для кого Россия еще ассоциируется с технической отсталостью, следует срочно отправиться сюда", — поясняет Калус.