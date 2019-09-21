Внутренние конструкции горящего во Владивостоке ТЦ частично обрушились

Сотрудники МЧС рядом с торговым центром "Максим" во Владивостоке, где произошел пожар. 21 сентября 2019

ВЛАДИВОСТОК, 21 сен – РИА Новости. Внутренние конструкции частично обрушились внутри горящего торгового центра "Максим" во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель управления МЧС по Приморскому краю.

Пожар в одном из крупнейших ТЦ города начался в 6 утра, огонь охватил 1 тысячу квадратных метров. Пострадавших нет.

"Частично есть обрушения. Не полностью, но где-то конструкции обрушились", - сказал собеседник.

Он добавил, что тушение продолжается, огонь еще не локализован.