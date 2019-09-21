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РИА Новости

Пентагон уточнил, сколько военных дополнительно отправят на Ближний восток

02:10 21.09.2019
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© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США
Военнослужащие США
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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Военнослужащие США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Контингент военнослужащих, который США дополнительно отправят на Ближний восток в связи с атакой на Саудовскую Аравию, будет умеренным, это не тысячи человек, сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд.
"Это будет размещение в умеренном количестве. Больше деталей мы сообщим вам на следующей неделе... Будет верно сказать, что это не тысячи (военнослужащих)", - заявил Данфорд на пресс-конференции, отвечая на вопрос, сколько военнослужащих будет дополнительно отправлено на Ближний Восток.
В свою очередь глава Пентагона Марк Эспер заявил, что дополнительные военнослужащие США будут заниматься вопросами противовоздушной и противоракетной обороны.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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01:57РИА Новости
США перебросят на Ближний Восток войска в ответ на "агрессию Ирана"
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