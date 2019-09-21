Пентагон уточнил, сколько военных дополнительно отправят на Ближний восток

ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Контингент военнослужащих, который США дополнительно отправят на Ближний восток в связи с атакой на Саудовскую Аравию, будет умеренным, это не тысячи человек, сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд.

"Это будет размещение в умеренном количестве. Больше деталей мы сообщим вам на следующей неделе... Будет верно сказать, что это не тысячи (военнослужащих)", - заявил Данфорд на пресс-конференции, отвечая на вопрос, сколько военнослужащих будет дополнительно отправлено на Ближний Восток.

В свою очередь глава Пентагона Марк Эспер заявил, что дополнительные военнослужащие США будут заниматься вопросами противовоздушной и противоракетной обороны.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.