ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США ускорят отправку дополнительной военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ для укрепления их оборонных способностей.

Ранее США обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран это отрицает.

Эспер сообщил, что провел переговоры на этой неделе с саудовскими партнерами относительно атаки по нефтяным объектам. "Для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации Саудовская Аравия запросила международную поддержку, чтобы помочь защитить критически важную инфраструктуру Королевства. ОАЭ также запросили помощь", - отметил глава Пентагона.