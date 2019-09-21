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РИА Новости

США ускорят отправку дополнительной военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ

02:03 21.09.2019
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© AP Photo / Ingo WagnerРазгрузка военной техники из США
Разгрузка военной техники из США
© AP Photo / Ingo Wagner
Разгрузка военной техники из США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США ускорят отправку дополнительной военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ для укрепления их оборонных способностей.
Ранее США обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран это отрицает.
Эспер сообщил, что провел переговоры на этой неделе с саудовскими партнерами относительно атаки по нефтяным объектам. "Для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации Саудовская Аравия запросила международную поддержку, чтобы помочь защитить критически важную инфраструктуру Королевства. ОАЭ также запросили помощь", - отметил глава Пентагона.
В ответ на запросы этих двух стран США, помимо решения отправки дополнительного контингента в регион, намерены "ускорить отправку военного оборудования для улучшения их оборонных способностей", пояснил Эспер.
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Марк ЭсперМинистерство обороны СШАСаудовская АравияОАЭИранСШАВ мире
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