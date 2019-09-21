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РИА Новости

США перебросят на Ближний Восток войска в ответ на "агрессию Ирана"

01:57 21.09.2019 (обновлено: 10:11 21.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на совместных военных учениях вооруженных сил Грузии и США Noble Partner
Военнослужащие на совместных военных учениях вооруженных сил Грузии и США Noble Partner
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. США отправят дополнительный военный контингент на Ближний Восток в качестве ответа на "агрессию Ирана против Саудовской Аравии", заявил американский министр обороны Марк Эспер.
Развертывание контингента, по словам Эспера, одобрил президент США Дональд Трамп. "Это лишь первый шаг, который мы предпринимаем, чтобы ответить на эти нападения (на Саудовскую Аравию. — Прим. ред.)", — сказал он.
Как уточнил председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд, численность развертываемого контингента будет "умеренной". "Будет верно сказать, что это не тысячи (военнослужащих. — Прим. ред.)", — заявил он.
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При этом Эспер отметил, что США не стремятся к войне с Ираном, но "имеют большое количество военных вариантов действий". По его словам, цель отправки контингента — "послать ясный сигнал, что США поддерживают партнеров в регионе", и упрочить "мировой порядок, основанный на соблюдении правил".
Он добавил, что сейчас Соединенные Штаты сосредоточены на том, чтобы помочь Саудовской Аравии укрепить свою оборонную инфраструктуру. "Это делается, чтобы попытаться убедить иранцев вернуться на дипломатический путь", — заверил министр обороны.
По его словам, у США и без дополнительных военных "сильное" присутствие в регионе. "Мы вполне уверенно себя чувствуем относительно занимаемых позиций", — заверил Эспер.
Кроме того, глава Пентагона заявил, что США ускорят отправку дополнительной военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ для укрепления их оборонных способностей.
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Нападение на нефтяные объекты

Несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотников, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, однако Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран. В Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону, и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.
Несмотря на отсутствие доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп дал указание существенно ужесточить санкции против Тегерана.
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Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
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Марк ЭсперМинистерство обороны СШАСаудовская АравияИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Когда слышу,что амеры своих голубых свиней называют войсками, становится смешно
21 сентября, 03:44
ПPПётр Petroff
203240195509
Это хорошо ,порядок хоть наведут на БВ.
21 сентября, 09:15
Губернатор о.Борнео
601651007
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