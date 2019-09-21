Трамп одобрил отправку дополнительных военнослужащих на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию, заявил министр обороны США Марк Эспер.

Ранее США обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран это отрицает.

"Президент одобрил развертывание сил США, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне", - сказал Эспер.

"США не стремятся к войне с Ираном... но имеют большое количество военных вариантов действий", - добавил он.

"Нападение 14 сентября на нефтяные объекты Саудовской Аравии является резкой эскалацией иранской агрессии. Основываясь на детальных оценках, которые провели следователи из Саудовской Аравии, США и других стран, ясно, что использованное при нападении оружие было произведено в Иране и запущено было не из Йемена, как первоначально заявлялось. Все данные указывают на то, что Иран ответственен за эти атаки", - сказал Эспер.

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию, заявил министр обороны США Марк Эспер.

"Президент одобрил развертывание сил США, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне", - сказал Эспер.

"Как президент дал ясно понять, США не стремятся к конфликту с Ираном. Тем не менее, у нас есть большое количество военных вариантов действий, если это понадобится", - добавил он.