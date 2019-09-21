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РИА Новости

Трамп одобрил отправку дополнительных военнослужащих на Ближний Восток

01:44 21.09.2019 (обновлено: 02:13 21.09.2019)
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© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezАмериканский военнослужащий
Американский военнослужащий
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Американский военнослужащий. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию, заявил министр обороны США Марк Эспер.
Ранее США обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран это отрицает.
"Президент одобрил развертывание сил США, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне", - сказал Эспер.
"США не стремятся к войне с Ираном... но имеют большое количество военных вариантов действий", - добавил он.
"Нападение 14 сентября на нефтяные объекты Саудовской Аравии является резкой эскалацией иранской агрессии. Основываясь на детальных оценках, которые провели следователи из Саудовской Аравии, США и других стран, ясно, что использованное при нападении оружие было произведено в Иране и запущено было не из Йемена, как первоначально заявлялось. Все данные указывают на то, что Иран ответственен за эти атаки", - сказал Эспер.
Президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию, заявил министр обороны США Марк Эспер.
"Президент одобрил развертывание сил США, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне", - сказал Эспер.
"Как президент дал ясно понять, США не стремятся к конфликту с Ираном. Тем не менее, у нас есть большое количество военных вариантов действий, если это понадобится", - добавил он.
По его словам, цель отправки контингента - "послать ясный сигнал, что США поддерживают партнеров в регионе" и поддержать "мировой порядок, основанный на соблюдении правил".
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