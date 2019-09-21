Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T07:44Z
https://ria.ru/20190921/1558950801.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155895/23/1558952394_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_48b396f7cf64c4ec3652a59326ac1478.jpg
РИА Новости

Из горящего ТЦ во Владивостоке идет сильный дым

01:22 21.09.2019 (обновлено: 07:44 21.09.2019)
2080
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПожар в ТЦ "Максим" во Владивостоке
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 21 сен – РИА Новости. Спасатели оцепил территорию полыхающего торгового центра "Максим" во Владивостоке, из здания идет сильный дым, огня почти не видно, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Пожар в одном из крупнейших ТЦ города начался в 6 утра, огонь охватил 1 тысячу квадратных метров. Пострадавших нет.
У здания несколько пожарных машин, скорой помощи и полиции.
Из здания валит густой дым, но открытого огня не видно. Время от времени с крыши раздаются хлопки и вырывается пламя.
Территория вокруг торгового центра оцеплена, подземные переходы перекрыты, полиция регулирует движение машин.
Тушение пожара
19 сентября, 23:14РИА Новости
В горевшем ТЦ в Грозном выявили семь нарушений противопожарной безопасности
232600
Обсудить 1
Пожар в ТЦ "Максим" во ВладивостокеВладивостокПроисшествия
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Ростове-на-Дону семь человек пострадали в ДТП с каретой скорой помощи
РИА
Новости
Сотрудники МЧС рядом с торговым центром Максим во Владивостоке, где произошел пожар. 21 сентября 2019
Внутренние конструкции горящего во Владивостоке ТЦ частично обрушились
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Горящую фуру с пиротехникой сняли на видео под Комсомольском-на-Амуре
Горящую фуру с пиротехникой сняли на видео под Комсомольском-на-Амуре
Лента
новостей
Автомобиль полиции на улице Волхонке в Москве
В Москве у бизнесмена украли из карманов брюк миллион рублей
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
Во Владивостоке загорелся один из крупнейших в городе торговых центров
Последствия пожара торгового центра Максим во Владивостоке
Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Фотография свадебного торжества Трумана Бурбанка
Оптическая иллюзия с бедрами невесты смутила пользователей Сети
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
Полиция выехала на место пожара в торговом центре во Владивостоке
Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера
Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
Названа предположительная причина пожара в ТЦ во Владивостоке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:40Стали известны цены на новые спецверсии автомобилей Lada
18:33СК нашел оружие и деньги, похищенные при нападении на отдел спецсвязи
18:29Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 152 человек
18:25Гутерреш рассказал о конфликте, который возник между людьми и планетой
18:19Молодежь не остановить в борьбе с изменением климата, заявила Грета Тунберг
18:17В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем
18:17В Великом Новгороде посмертно наградили мальчиков, спасавших людей из огня
18:15Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
18:13В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы
18:00В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией
17:57В Саудовской Аравии похоронили экс-президента Туниса
17:52В Таджикистане напали с ножом на российских военных
17:47МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
17:46При взрыве в провинции Парван в Афганистане погиб ребенок
17:43В Париже тысячи человек вышли на акцию по защите климата
17:40Волгоградская область получит средства на переселение из аварийного жилья
17:33Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете
17:32МИД предупредил о забастовках транспортников в Афинах 24-26 сентября
17:30Демонстранты в Гонконге забросали полицейских "коктейлями Молотова"
17:30В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
Лента новостейМолния