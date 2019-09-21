Участник банды заявил о cговоре Гуаидо с наркокартелем

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны, во время акции оппозиции в Каракасе. Архивное фото

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны, во время акции оппозиции в Каракасе

МЕХИКО, 21 сен - РИА Новости. Министр коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о задержании члена наркокартеля Rastrojos ("Молодняк") Ивана Поссо по прозвищу "Нандито", а также продемонстрировал видеозапись его показаний о ходе февральской операции по незаконному перемещению оппозиционера Хуана Гуаидо в Колумбию.

"Силы безопасности Венесуэлы в результате спецоперации в штате Сулия захватили гражданина Ивана Поссо Педросо. Задержанный дал показания о том, как осуществлялась доставка Хуана Гуаидо из штата Мерида в Пуэрто-Сантандер в Колумбии", - заявил Родригес на пресс-конференции в Каракасе.

Затем он продемонстрировал видеозапись показаний Поссо.

По словам задержанного, который подтвердил свое участие в наркокартеле, первой с просьбой о транспортировке Гуаидо через границу к ним через доверенное лицо обратилась губернатор штата Тачира Лайди Гомес Флорес. По словам задержанного, доверенное лицо губернатора передала указание Роберто Марреро, "политического руководителя" Гуаидо, обеспечить оппозиционеру переход в Колумбию с соблюдением всех мер предосторожности.

"За день до концерта с нами связался мэр Пуэрто-Сантандера Энри Валеро, который, по его словам, действовал по поручению правительства Колумбии для организации безопасной встречи Гуаидо властями страны", - заявил Поссо.

По словам задержанного, к моменту встречи была готова схема транспортировки и обеспечения безопасности Гуаидо властями Колумбии, а на территории Венесуэлы этим занимались Rastrojos.

Как заявил Поссо, встреча с лидерами Rastrojos состоялась на самой границе в Параисо, штат Тачира, и длилась 15-20 минут, а потом руководители картеля попросили сделать совместные фото. "Снимки сделал я, на свой телефон", - сказал задержанный.

В ключевом эпизоде видеозаписи Поссо рассказывает о деталях договоренности Гуаидо с членами наркокартеля, которые ему удалось услышать. "Эти фото мы сохраним как гарантию на будущее того, что Rastrojos смогут беспрепятственно перемещаться по району вдоль границы без преследования со стороны армии или правительства. Такими были условия со стороны картеля, который ничего не просил в момент этой операции, однако потребовал свободы действий в приграничном регионе после того, как Гуаидо станет руководителем страны", - рассказал задержанный.

Прокуратура Венесуэлы ведёт расследование событий 23 февраля, по версии обвинителей имел место преступный сговор Гуаидо с членами военизированной банды наркоторговцев Rastrojos с целью незаконного пересечения границы.

Сам Гуаидо заявлял ранее, что снимки, изначально опубликованные испанской газетой Pais, были сделаны в ходе благотворительного концерта в Кукуте в Боливии, куда он пробрался вопреки запрету на выезд из страны, чтобы получить гуманитарную помощь для сограждан. По словам политика, он не знал этих людей и не просил представиться всех желающих сделать с ним фото.