Пожар в торговом центре во Владивостоке начался в кафе

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке начался в кафе на четвертом этаже, сообщил журналистам представитель МЧС РФ.
Ранее стало известно, что огонь охватил 1 тысячу квадратных метров, пострадавших нет.
"В 6.06 (23.06 мск пятницы) на центральный пульт пожарной связи поступило сообщение о возгорании летнего кафе ТЦ "Максим" на четвертом этаже. По прибытии первого подразделения открытым пламенем горело кафе на площади около 300 квадратных метров", - сказал он.
Он также добавил, что пожару присвоен второй ранг.