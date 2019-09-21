Пожар в торговом центре во Владивостоке начался в кафе

"В 6.06 (23.06 мск пятницы) на центральный пульт пожарной связи поступило сообщение о возгорании летнего кафе ТЦ "Максим" на четвертом этаже. По прибытии первого подразделения открытым пламенем горело кафе на площади около 300 квадратных метров", - сказал он.