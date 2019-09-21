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РИА Новости

Пожар в торговом центре во Владивостоке начался в кафе

01:13 21.09.2019 (обновлено: 07:44 21.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПожар в ТЦ "Максим" во Владивостоке
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке начался в кафе на четвертом этаже, сообщил журналистам представитель МЧС РФ.
Ранее стало известно, что огонь охватил 1 тысячу квадратных метров, пострадавших нет.
"В 6.06 (23.06 мск пятницы) на центральный пульт пожарной связи поступило сообщение о возгорании летнего кафе ТЦ "Максим" на четвертом этаже. По прибытии первого подразделения открытым пламенем горело кафе на площади около 300 квадратных метров", - сказал он.
Он также добавил, что пожару присвоен второй ранг.
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Пожар в ТЦ "Максим" во ВладивостокеВладивостокПроисшествия
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