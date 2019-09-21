Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T01:05Z
https://ria.ru/20190921/1558950662.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_0:250:6048:3652_1036x0_80_0_0_16f8aa01faf17555adbd09a33961e669.jpg
РИА Новости

Астронавтам не запрещали посещать российский сегмент МКС

01:05 21.09.2019
500
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. "Роскосмос" не вводил запрета на посещение зарубежными астронавтами российского сегмента МКС после обнаружения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Запрет на посещение российского сегмента МКС зарубежными астронавтами никогда не вводился", - сказали в "Роскосмосе".
В 2018 году после обнаружения отверстия в бытовом отсеке "Союз МС-09" газета "Коммерсант" сообщила, что российский центр управления после инцидента ввел запрет на посещение российского сегмента американскими астронавтами. Для посещения российской части станции требовалось особое разрешение командира экипажа. По данным газеты, это было сделано, потому что комиссия "Роскосмоса" считала приоритетной версией преднамеренные действия американских астронавтов, попытавшихся спровоцировать досрочную отправку корабля на Землю из-за болезни одного из членов экипажа.
Госкорпорации пришлось выступить с опровержением слухов. В ноябре 2018 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости, что представителей США никогда не обвиняли в случившемся.
Рогозин 18 сентября сообщил, что расследование установило причины возникновения отверстия в космическом корабле. Однако он заявил, что результаты оглашаться не будут. Как известно, рассматривалось несколько версий происхождения отверстия - ее могли просверлить на Земле или в космосе. Сама "дырка" в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" была обнаружена 30 августа. В тот же день ее удалось закрыть герметиком.
Антропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
19 сентября, 19:07РИА Новости
Космонавт нашел причину неудачной стыковки корабля с "Федором" к МКС
151013
Обсудить 0
КосмосМеждународная космическая станцияРоскосмосРоссияСШАРИА Наука
Рекомендуем
Панорама, сделанная марсоходом Curiosity на хребте Rock Hall
США помогут Европе решить проблему с парашютами для миссии на Марс
РИА
Новости
Корабль Союз МС-09
Источник: президенту сообщили причины появления отверстия в "Союзе"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
Япония отложила запуск корабля к МКС из-за угрозы столкновения с "Союзом"
Антропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
Космонавт нашел причину неудачной стыковки корабля с "Федором" к МКС
Лента
новостей
Юрий Маленченко
Космонавту Юрию Маленченко отказали в новой должности из-за жены-американки
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин объяснил, почему США покупают ракетные двигатели у России
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
В комитете Госдумы назвали возможную причину отказа ПВО в Саудовской Аравии
Военнные сирийской армии
Сирийские военные перехватили беспилотник с кассетными бомбами
Стрельбы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А Солнцепек и реактивных установок разминирования УР-77 Метеорит на учениях Центр-2019.
Стрельбу из "Солнцепека" и "Змея Горыныча" сняли на видео
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Выход в открытый космос астронавтов NASA Энн Макклейн и Ника Хейга
Астронавтов на МКС разбудили ночью, чтобы спасти результаты экспериментов
Так художник представил себе планету TRAPPIST-1f, ближайший кандидат на роль двойника Земли
Новый дом человечества. Куда переберутся люди, когда погаснет Солнце
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:33СК нашел оружие и деньги, похищенные при нападении на отдел спецсвязи
18:29Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 152 человек
18:25Гутерреш рассказал о конфликте, который возник между людьми и планетой
18:19Молодежь не остановить в борьбе с изменением климата, заявила Грета Тунберг
18:17В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем
18:17В Великом Новгороде посмертно наградили мальчиков, спасавших людей из огня
18:15Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
18:13В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы
18:00В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией
17:57В Саудовской Аравии похоронили экс-президента Туниса
17:52В Таджикистане напали с ножом на российских военных
17:47МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
17:46При взрыве в провинции Парван в Афганистане погиб ребенок
17:43В Париже тысячи человек вышли на акцию по защите климата
17:40Волгоградская область получит средства на переселение из аварийного жилья
17:33Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете
17:32МИД предупредил о забастовках транспортников в Афинах 24-26 сентября
17:30Демонстранты в Гонконге забросали полицейских "коктейлями Молотова"
17:30В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
17:29Трамп заявил, что историю о разглашении им секретов сфабриковали
Лента новостейМолния