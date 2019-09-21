Астронавтам не запрещали посещать российский сегмент МКС

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. "Роскосмос" не вводил запрета на посещение зарубежными астронавтами российского сегмента МКС после обнаружения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"Запрет на посещение российского сегмента МКС зарубежными астронавтами никогда не вводился", - сказали в "Роскосмосе".

В 2018 году после обнаружения отверстия в бытовом отсеке "Союз МС-09" газета "Коммерсант" сообщила, что российский центр управления после инцидента ввел запрет на посещение российского сегмента американскими астронавтами. Для посещения российской части станции требовалось особое разрешение командира экипажа. По данным газеты, это было сделано, потому что комиссия "Роскосмоса" считала приоритетной версией преднамеренные действия американских астронавтов, попытавшихся спровоцировать досрочную отправку корабля на Землю из-за болезни одного из членов экипажа.

Госкорпорации пришлось выступить с опровержением слухов. В ноябре 2018 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости, что представителей США никогда не обвиняли в случившемся.