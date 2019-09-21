Эксперт объяснил введение США санкций против Центрального банка Ирана

ВАШИНГТОН, 21 cен - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Американские санкции против Центрального банка Ирана действуют уже на протяжении двух десятилетий, однако сегодняшние действия налагают запрет на проведение операций, связанных с гуманитарными товарами, заявил американский эксперт Атлантического совета Брайан О'Тул.

США в пятницу объявили о введении санкций против Центрального банка Ирана и фонда нацразвития Ирана в связи с атаками на нефтяную промышленность Саудовской Аравии, в чем Вашингтон обвиняет Тегеран. Новые санкции президент США Дональд Трамп назвал "самыми суровыми" за все время.

В своей статье О'Тул отмечает, что "заявленная цель администрации Трампа заключается в том, чтобы подорвать финансирование Тегераном терроризма по всему миру". Это, однако, не то, к чему на самом деле приведут сегодняшние санкции, уверен эксперт.

"Против ЦБ Ирана уже действуют санкции, по крайней мере, два десятилетия, что налагает запрет на американские компании вести бизнес с ЦБ Ирана. Против него также на протяжении десяти лет действуют вторичные санкции…", - сообщил О'Тул.

Эксперт пояснил, что новые санкциями США лишают ЦБ особого статуса, который предполагал исключение на ведение торговли так называемыми "гуманитарными товарами", то есть лекарствами, медицинской аппаратурой и продовольствием.