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РИА Новости

Эксперт объяснил введение США санкций против Центрального банка Ирана

00:57 21.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкИран
Иран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Иран. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 cен - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Американские санкции против Центрального банка Ирана действуют уже на протяжении двух десятилетий, однако сегодняшние действия налагают запрет на проведение операций, связанных с гуманитарными товарами, заявил американский эксперт Атлантического совета Брайан О'Тул.
США в пятницу объявили о введении санкций против Центрального банка Ирана и фонда нацразвития Ирана в связи с атаками на нефтяную промышленность Саудовской Аравии, в чем Вашингтон обвиняет Тегеран. Новые санкции президент США Дональд Трамп назвал "самыми суровыми" за все время.
В своей статье О'Тул отмечает, что "заявленная цель администрации Трампа заключается в том, чтобы подорвать финансирование Тегераном терроризма по всему миру". Это, однако, не то, к чему на самом деле приведут сегодняшние санкции, уверен эксперт.
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"Против ЦБ Ирана уже действуют санкции, по крайней мере, два десятилетия, что налагает запрет на американские компании вести бизнес с ЦБ Ирана. Против него также на протяжении десяти лет действуют вторичные санкции…", - сообщил О'Тул.

Эксперт пояснил, что новые санкциями США лишают ЦБ особого статуса, который предполагал исключение на ведение торговли так называемыми "гуманитарными товарами", то есть лекарствами, медицинской аппаратурой и продовольствием.
"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США четко указало в своем руководстве, что вторичные санкции не применяются к этим гуманитарным товарам, за исключением случаев, когда в них вовлечены организации, подвергающиеся борьбе с терроризмом, или некоторые другие органы власти. Поэтому гуманитарная торговля с участием ЦБ Ирана до сегодняшнего дня была в целом свободной от риска вторичных санкций для неамериканских субъектов, таких как через механизм торговли Ирана c ЕС, INSTEX. Теперь этого не будет", - подчеркнул эксперт.
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