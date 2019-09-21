Более 20 штатов США подали иск против Белого дома из-за стандартов выбросов

ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Почти половина штатов США подала в суд на администрацию Дональда Трампа, которая решила лишить Калифорнию права самостоятельно устанавливать стандарты парниковых выбросов и выхлопов автомобилей, сообщил в Twitter губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

"Калифорния подает в суд на администрацию Трампа, которая отозвала наши возможности ограничивать загрязнение воздуха автомобилями и устанавливать собственные стандарты выхлопов автомобилей. Последние действия Трампа вредят качеству нашего воздуха, вредят нашему здоровью и экономике. Увидимся с ним в суде", - заявил Ньюсом.

В иске участвуют 23 штата, столичный округ Колумбия, а также города Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Ранее администрация упразднила нормы регулирования 1970-х годов, по которым Калифорнии позволялось устанавливать собственные стандарты выхлопов. Эта мера затронет не только Калифорнию, но и 13 других штатов, а также столичный округ Колумбия, которые присоединились к более строгим калифорнийским стандартам. Позиция администрации такова, что ограничения выхлопов делают автомобили более дорогими и мешают потребителям покупать более новые и безопасные, но не такие эффективные с точки зрения выхлопов автомобили.

"Мы не позволим одному штату навязывать свою политическую повестку дня другим 49 штатам", - заявила министр транспорта Элейн Чао.

Власти Калифорнии ссылаются на решение Верховного суда от 2007 года, что исключения для этого штата не мешают федеральным властям устанавливать собственные стандарты для выхлопов.