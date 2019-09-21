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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ не будет наказывать священников за поддержку задержанных на митингах

00:37 21.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Церковь не собирается наказывать десятки священнослужителей, подписавших письмо в поддержку участников беспорядков в Москве.
"У меня нет никаких оснований полагать, что на подписавших письмо священников будут наложены какие бы то ни было прещения", - отметил Легойда в эфире радио "Вера".
Несколько десятков священников, монахов и диаконов подписали открытое письмо с просьбой пересмотреть приговоры, вынесенные участникам несогласованных с властями акций в Москве. Как следует из обращения, у осужденного на четыре года лишения свободы Константина Котова был изъят и приобщен к делу как вещдок плакат с цитатой отца Александра Меня: "Милосердие - это то, к чему мы призываем". В РПЦ письмо назвали "политической декларацией".
Руководитель синодального отдела уточнил, что не знает о фактах "давления со стороны священноначалия" на авторов письма. "Даже при том, что высказанные в письме оценки далеко не все в церкви разделяют, равно как и саму возможность для священников выступать с такими заявлениями, не думаю, что им что-то грозит", - сказал он.
Легойда так же рассказал о постоянной работе Русской церкви, связанной с вопросами помилования заключенных. "Это системная работа, она не связана с какими-то громкими делами. Например, на прошлой неделе я подписал письмо в суд, где просил содействовать досрочному освобождению одного заключенного, который известен, в том числе своей помощью церковным просветительским проектам", — заключил ее представитель.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
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Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьМоскваПроисшествия
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