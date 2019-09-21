РПЦ не будет наказывать священников за поддержку задержанных на митингах

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Церковь не собирается наказывать десятки священнослужителей, подписавших письмо в поддержку участников беспорядков в Москве.

"У меня нет никаких оснований полагать, что на подписавших письмо священников будут наложены какие бы то ни было прещения", - отметил Легойда в эфире радио "Вера"

Несколько десятков священников, монахов и диаконов подписали открытое письмо с просьбой пересмотреть приговоры, вынесенные участникам несогласованных с властями акций в Москве. Как следует из обращения, у осужденного на четыре года лишения свободы Константина Котова был изъят и приобщен к делу как вещдок плакат с цитатой отца Александра Меня: "Милосердие - это то, к чему мы призываем". В РПЦ письмо назвали "политической декларацией".

Руководитель синодального отдела уточнил, что не знает о фактах "давления со стороны священноначалия" на авторов письма. "Даже при том, что высказанные в письме оценки далеко не все в церкви разделяют, равно как и саму возможность для священников выступать с такими заявлениями, не думаю, что им что-то грозит", - сказал он.