В Гватемале заключенные сбежали из полицейского изолятора

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 сен - РИА Новости. Восемнадцать заключённых сбежало из полицейского изолятора муниципалитета Уеуетенанго после того, как они устроили бунт из-за проведенного в камерах обыска, сообщает издание Prensa libre.
Генпрокуратура подтвердила факт побега, но не уточнила, о каком количестве человек идёт речь.
По данным издания, шесть человек добровольно сдались властям, на свободе остаётся ещё 12 заключённых.
В настоящее время проводится расследование.
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