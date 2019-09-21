Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T00:18Z
https://ria.ru/20190921/1558950360.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/147205/35/1472053502_0:0:4896:2754_1036x0_80_0_0_ec38721f4633a067dbd2823cb4aa7b65.jpg
РИА Новости

В Гватемале заключенные сбежали из полицейского изолятора

00:18 21.09.2019
488
© AP Photo / Moises CastilloСотрудники полиции в гватемальской тюрьме
Сотрудники полиции в гватемальской тюрьме
© AP Photo / Moises Castillo
Сотрудники полиции в гватемальской тюрьме. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 сен - РИА Новости. Восемнадцать заключённых сбежало из полицейского изолятора муниципалитета Уеуетенанго после того, как они устроили бунт из-за проведенного в камерах обыска, сообщает издание Prensa libre.
Генпрокуратура подтвердила факт побега, но не уточнила, о каком количестве человек идёт речь.
По данным издания, шесть человек добровольно сдались властям, на свободе остаётся ещё 12 заключённых.
В настоящее время проводится расследование.
Сотрудники национальной военной полиции Италии в Риме
26 августа, 14:50РИА Новости
В Италии мужчина сбежал из тюрьмы по простыням
010100
Обсудить 0
Гватемала (республика)В мире
Рекомендуем
Здание Белого в Вашингтоне
Более 20 штатов США подали иск против Белого дома из-за стандартов выбросов
РИА
Новости
Сотрудник полиции в Ираке
СМИ: в Ираке задержали подозреваемого во взрыве маршрутки в Кербеле
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф анонсировал встречу глав МИД стран-участниц ядерной сделки
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
Полиция выехала на место пожара в торговом центре во Владивостоке
Лента
новостей
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны, во время акции оппозиции в Каракасе
Участник банды заявил о cговоре Гуаидо с наркокартелем
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
РПЦ не будет наказывать священников за поддержку задержанных на митингах
Иракская полиция
Девять человек погибли при взрыве в Кербеле в Ираке
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук рассказал, как улучшить инвестиционный климат на Украине
Американский военнослужащий
Трамп одобрил отправку дополнительных военнослужащих на Ближний Восток
Мокрый снег
В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны рассказало о зверствах гитлеровцев в Эстонии во время войны
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Машина службы скорой помощи в США
В Техасе число погибших из-за шторма "Имельда" возросло до пяти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:33СК нашел оружие и деньги, похищенные при нападении на отдел спецсвязи
18:29Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 152 человек
18:25Гутерреш рассказал о конфликте, который возник между людьми и планетой
18:19Молодежь не остановить в борьбе с изменением климата, заявила Грета Тунберг
18:17В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем
18:17В Великом Новгороде посмертно наградили мальчиков, спасавших людей из огня
18:15Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
18:13В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы
18:00В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией
17:57В Саудовской Аравии похоронили экс-президента Туниса
17:52В Таджикистане напали с ножом на российских военных
17:47МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
17:46При взрыве в провинции Парван в Афганистане погиб ребенок
17:43В Париже тысячи человек вышли на акцию по защите климата
17:40Волгоградская область получит средства на переселение из аварийного жилья
17:33Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете
17:32МИД предупредил о забастовках транспортников в Афинах 24-26 сентября
17:30Демонстранты в Гонконге забросали полицейских "коктейлями Молотова"
17:30В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
17:29Трамп заявил, что историю о разглашении им секретов сфабриковали
Лента новостейМолния