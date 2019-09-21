Минобороны рассказало о героизме советских воинов, освобождавших Таллин

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Солдаты и офицеры советской армии, освобождавшие столицу Эстонии Таллин в сентябре 1944 года, проявляли беспримерный героизм и самоотверженность, об этом свидетельствуют архивные документы, Солдаты и офицеры советской армии, освобождавшие столицу Эстонии Таллин в сентябре 1944 года, проявляли беспримерный героизм и самоотверженность, об этом свидетельствуют архивные документы, опубликованные министерством обороны России.

Российское военное ведомство открыло на своем сайте мультимедийный исторический раздел "Таллинская освободительная...", посвященный 75-летию освобождения от гитлеровских оккупантов столицы Эстонии Таллина, и в котором приведены уникальные рассекреченные документы Центрального архива МО РФ. Таллин был освобожден в ходе Прибалтийской стратегической наступательной операции советских войск, которая проводилась с 14 сентября по 24 ноября 1944 года с целью разгрома группировки германских войск в Прибалтике и завершения освобождения от немецких войск территории Эстонии, Латвии и Литвы.

Так, в период боя в направлении Таллина танк под управлением старшего лейтенанта Якова Лобова из 27-го отдельного танкового полка уничтожил пять пушек, шесть минометов и до двух взводов солдат и офицеров противника. Утром 22 сентября 1944 года взвод под командованием Лобова ворвался в Таллин и занял порт. Когда командир роты погиб, Лобов взял руководство на себя, рота под его командованием выполнила все задачи. За мужество и отвагу офицер был удостоен звания Герой Советского Союза.

Командир 2-го танкового батальона 152-й танковой бригады майор Василий Горбань, будучи начальником передового отряда подвижной танковой группы, во время боев по освобождению Эстонии в числе первых ворвался в Таллин, уничтожил пушечно-пулеметным огнем более 150 солдат и офицеров противника, две баржи с войсками и рассеял до двух рот автоматчиков. За храбрость и проявленный героизм офицер также удостоился звания Героя Советского Союза.

В боях за освобождение Эстонии отличился командир танка Т-34 1-го батальона той же 152-й танковой бригады лейтенант Олег Щербаков. На подступах к Таллину его боевая машина уничтожила самоходную артиллерийскую установку, два орудия, мешавших продвижению танков Красной армии, два бронетранспортера и самоходные немецкие орудия типа "Фердинанд". Впоследствии в районе станции Расику, сбив прикрытие противника и врезавшись в его отходящие обозы, танк лейтенанта Щербакова, давя противника, безостановочно двигался к Таллину. За мужество и отвагу Щербакову было присвоено звание Героя Советского Союза.