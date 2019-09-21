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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Минобороны рассказало, как местные жители помогали СССР освободить Эстонию

00:11 21.09.2019 (обновлено: 15:47 21.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Жители Эстонии, рискуя своей жизнью, осенью 1944 года помогали советским войскам освобождать эстонскую землю от гитлеровских оккупантов - об этом рассказывают архивные документы, опубликованные министерством обороны России.
Российское военное ведомство открыло на своем сайте мультимедийный исторический раздел "Таллинская освободительная...", посвященный 75-летию освобождения от гитлеровских оккупантов столицы Эстонии Таллина, в котором приведены уникальные рассекреченные документы Центрального архива МО РФ. Эти материалы, в частности, рассказывают о теплой встрече жителями города воинов-освободителей.
"Население освобожденных населенных пунктов и хуторов радушно встречает части Красной армии, бойцов и офицеров, угощая их медом, молоком и овощами. В воинах Красной армии они видит своих освободителей. В населенных пунктах жители машут приветливо руками проходящим частям", - говорилось в одном из политдонесений, направленном из освобожденной Эстонии в Москву. "Имеются случаи, когда местные жители, рискуя жизнью, помогают нашим бойцам в трудные минуты", - отмечалось в этом документе.
Так, в районе деревни Пилка эстонская крестьянка успела укрыть в погребе своего дома троих красноармейцев от большой группы гитлеровцев. "Немцы вошли в дом и начали спрашивать у хозяина, где русские. Тот сказал, что никого нет. Не успев приступить к поиску, немцы услышали крики "ура" нашей пехоты. Тут же они расстреляли эстонца", - говорилось в донесении.
"Когда пехотинцы вошли в дом, хозяйка повела командира в погреб и показала ему, какой ценой она сохранила наших бойцов от немцев", - писал автор политдонесения. В документе приведены слова одного из тех спасенных солдат, красноармейца Малышева. Рассказывая о случившемся другим бойцам, он заявил: "Я теперь воочию убедился, что эстонский народ ждет нас как своих освободителей".
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9 сентября, 09:06Радио Sputnik
"Хрупкий мир". Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой

Защита исторической памяти

Как отмечает Минобороны, публикация документов об освобождении Таллина направлена на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Обнародование этих исторических документов происходит на фоне очередного антироссийского выпада официальных властей Эстонии. В среду глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации". Занимая ранее пост министра юстиции, Рейнсалу неоднократно поднимал вопрос о возмещении Россией ущерба от так называемой "советской оккупации". Созданная при министерстве юстиции комиссия заявила, что ущерб составил примерно 1,2 миллиарда евро.
Россия не приемлет понятие "советская оккупация", а также отвергает юридические претензии к РФ на основе этого, сказала в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, подобные заявления носят сезонный характер, а Москва рассматривает их как личную инициативу отдельных политиков. Претензии Эстонии к России юридически ничтожны и аморальны, Советский Союз вносил весомый вклад в экономическое развитие прибалтийских республик, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению российского дипломатического ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.
Государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией
30 августа, 12:36Сказано в эфире
Историк: Минобороны рассекретило очень интересные документы 1944 годаМинобороны рассекретило исторические документы о ходе Бухарестско-Арадской операции и освобождении румынской столицы от нацистов. Историк Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik разъяснил важность публикации этих архивов.
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80 лет с начала Второй мировой войныМинистерство обороны РФГерманияЭстонияРоссияСССРТаллинВ мире
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