Минобороны рассказало, как местные жители помогали СССР освободить Эстонию

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Жители Эстонии, рискуя своей жизнью, осенью 1944 года помогали советским войскам освобождать эстонскую землю от гитлеровских оккупантов - об этом рассказывают архивные документы, Жители Эстонии, рискуя своей жизнью, осенью 1944 года помогали советским войскам освобождать эстонскую землю от гитлеровских оккупантов - об этом рассказывают архивные документы, опубликованные министерством обороны России.

Российское военное ведомство открыло на своем сайте мультимедийный исторический раздел "Таллинская освободительная...", посвященный 75-летию освобождения от гитлеровских оккупантов столицы Эстонии Таллина, в котором приведены уникальные рассекреченные документы Центрального архива МО РФ. Эти материалы, в частности, рассказывают о теплой встрече жителями города воинов-освободителей.

"Население освобожденных населенных пунктов и хуторов радушно встречает части Красной армии, бойцов и офицеров, угощая их медом, молоком и овощами. В воинах Красной армии они видит своих освободителей. В населенных пунктах жители машут приветливо руками проходящим частям", - говорилось в одном из политдонесений, направленном из освобожденной Эстонии в Москву. "Имеются случаи, когда местные жители, рискуя жизнью, помогают нашим бойцам в трудные минуты", - отмечалось в этом документе.

Так, в районе деревни Пилка эстонская крестьянка успела укрыть в погребе своего дома троих красноармейцев от большой группы гитлеровцев. "Немцы вошли в дом и начали спрашивать у хозяина, где русские. Тот сказал, что никого нет. Не успев приступить к поиску, немцы услышали крики "ура" нашей пехоты. Тут же они расстреляли эстонца", - говорилось в донесении.

"Когда пехотинцы вошли в дом, хозяйка повела командира в погреб и показала ему, какой ценой она сохранила наших бойцов от немцев", - писал автор политдонесения. В документе приведены слова одного из тех спасенных солдат, красноармейца Малышева. Рассказывая о случившемся другим бойцам, он заявил: "Я теперь воочию убедился, что эстонский народ ждет нас как своих освободителей".

Защита исторической памяти

Как отмечает Минобороны, публикация документов об освобождении Таллина направлена на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Обнародование этих исторических документов происходит на фоне очередного антироссийского выпада официальных властей Эстонии. В среду глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации". Занимая ранее пост министра юстиции, Рейнсалу неоднократно поднимал вопрос о возмещении Россией ущерба от так называемой "советской оккупации". Созданная при министерстве юстиции комиссия заявила, что ущерб составил примерно 1,2 миллиарда евро.

Россия не приемлет понятие "советская оккупация", а также отвергает юридические претензии к РФ на основе этого, сказала в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, подобные заявления носят сезонный характер, а Москва рассматривает их как личную инициативу отдельных политиков. Претензии Эстонии к России юридически ничтожны и аморальны, Советский Союз вносил весомый вклад в экономическое развитие прибалтийских республик, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.