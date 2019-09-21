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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Минобороны рассказало о зверствах гитлеровцев в Эстонии во время войны

00:09 21.09.2019 (обновлено: 15:48 21.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ обнародовало архивные документы, свидетельствующие о жестоких массовых расправах гитлеровцев над населением оккупированной ими Эстонии во время Великой Отечественной войны.
Российское военное ведомство открыло на своем сайте мультимедийный исторический раздел "Таллинская освободительная...", посвященный 75-летию освобождения от гитлеровских оккупантов столицы Эстонии Таллина, в котором приведены уникальные рассекреченные документы Центрального архива МО РФ. В представленных архивных документах содержатся свидетельства зверств немецких оккупантов над эстонскими мирными жителями и пленными красноармейцами.
"Документы исторического проекта повествуют, что 19 сентября 1944 года, когда части Ленинградского фронта стремительно продвигались к фашистскому лагерю смерти в местечке Клоога, гитлеровские палачи, стремясь замести следы своих злодеяний, совершили кровавую расправу. В один день были уничтожены почти все узники лагеря", - отмечается в сообщении Минобороны.
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По заявлению уцелевших заключенных и местных жителей, фашисты расстреляли и сожгли заживо до трех тысяч человек, среди которых были советские мирные жители и военнопленные разных национальностей, в том числе женщины и дети. "В 8 часов утра 19 сентября в лагерь прибыли из Таллина закрытые грузовые машины. Были привезены: 800 человек русских военнопленных, 700 эстонцев полтизаключенных, 74 еврея из лагеря Лагеди, где их не успели уничтожить немцы (там, отступая в спешке, немцы расстреляли 440 человек)", – говорится в политдонесении Ленинградского фронта. Перед расстрелом узников заставляли искать дрова, сказав им, что в скором времени они будут отправлены в Германию. На самом же деле, каждый узник искал дрова для проведения массового сожжения заключенных.
На территории Эстонии немцы массово истребляли евреев, отмечается в политдонесении. "За несколько дней перед своим бегством из Таллина немцы вывезли всех евреев в море и потопили", - говорится в документе. В Эстонии в 1943 году гитлеровцы организовали лагерь "Эреда" для евреев, согнанных туда не только из оккупированных районов СССР, но и из других стран, в том числе Польши. В начале августе 1944 года в лагере было уничтожено 2,5 тысячи заключенных, сообщается в донесении.
По оценкам специалистов, в Эстонии в годы Великой Отечественной войны гитлеровцами и их пособниками из числа местных жителей было убито около 61 тысячи гражданских лиц и 64 тысячи пленных советских воинов.
Улицы Варшавы в огне. Кадр из фильма Обыкновенный фашизм
9 сентября, 09:06Радио Sputnik
"Хрупкий мир". Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
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80 лет с начала Второй мировой войныМинистерство обороны РФГерманияЭстонияРоссияСССРТаллинВ мире
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