Минобороны рассказало о зверствах гитлеровцев в Эстонии во время войны

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ обнародовало архивные документы, свидетельствующие о жестоких массовых расправах гитлеровцев над населением оккупированной ими Эстонии во время Великой Отечественной войны.

Российское военное ведомство открыло на своем сайте мультимедийный исторический раздел "Таллинская освободительная...", посвященный 75-летию освобождения от гитлеровских оккупантов столицы Эстонии Таллина, в котором приведены уникальные рассекреченные документы Центрального архива МО РФ. В представленных архивных документах содержатся свидетельства зверств немецких оккупантов над эстонскими мирными жителями и пленными красноармейцами.

"Документы исторического проекта повествуют, что 19 сентября 1944 года, когда части Ленинградского фронта стремительно продвигались к фашистскому лагерю смерти в местечке Клоога, гитлеровские палачи, стремясь замести следы своих злодеяний, совершили кровавую расправу. В один день были уничтожены почти все узники лагеря", - отмечается в сообщении Минобороны.

По заявлению уцелевших заключенных и местных жителей, фашисты расстреляли и сожгли заживо до трех тысяч человек, среди которых были советские мирные жители и военнопленные разных национальностей, в том числе женщины и дети. "В 8 часов утра 19 сентября в лагерь прибыли из Таллина закрытые грузовые машины. Были привезены: 800 человек русских военнопленных, 700 эстонцев полтизаключенных, 74 еврея из лагеря Лагеди, где их не успели уничтожить немцы (там, отступая в спешке, немцы расстреляли 440 человек)", – говорится в политдонесении Ленинградского фронта. Перед расстрелом узников заставляли искать дрова, сказав им, что в скором времени они будут отправлены в Германию. На самом же деле, каждый узник искал дрова для проведения массового сожжения заключенных.

На территории Эстонии немцы массово истребляли евреев, отмечается в политдонесении. "За несколько дней перед своим бегством из Таллина немцы вывезли всех евреев в море и потопили", - говорится в документе. В Эстонии в 1943 году гитлеровцы организовали лагерь "Эреда" для евреев, согнанных туда не только из оккупированных районов СССР, но и из других стран, в том числе Польши. В начале августе 1944 года в лагере было уничтожено 2,5 тысячи заключенных, сообщается в донесении.