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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина

00:05 21.09.2019 (обновлено: 15:49 21.09.2019)
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© РИА Новости / Давид ТрахтенбергЖители беседуют с советскими танкистами, освободившими Таллин
Жители беседуют с советскими танкистами, освободившими Таллин
© РИА Новости / Давид Трахтенберг
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Министерство обороны России запустило на своем сайте мультимедийный исторический раздел "Таллинская освободительная...", посвященный 75-летию освобождения от гитлеровских оккупантов столицы Эстонии Таллина, в котором опубликованы уникальные рассекреченные документы Центрального архива военного ведомства.
Таллин был освобожден в ходе Прибалтийской стратегической наступательной операции советских войск, которая проводилась с 14 сентября по 24 ноября 1944 года с целью разгрома группировки германских войск в Прибалтике и завершения освобождения от немецких войск территории Эстонии, Латвии и Литвы.
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"Хрупкий мир". Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
Размещенные в разделе боевые донесения, оперативные директивы, наградные документы на отличившихся бойцов Красной армии, свидетельства о зверствах немецких оккупантов на территории Эстонии и газеты раскрывают детали Таллинской наступательной операции и рассказывают об атмосфере освобождения Таллина.
Как отмечает Минобороны, публикация документов об освобождении Таллина направлена на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Героизм красноармейцев и помощь местных жителей

В частности, в архивных документах рассказывается о беспримерном героизме и самоотверженности солдат и офицеров Красной армии, освобождавших эстонскую столицу: командира танка старшего лейтенанта Лобова из 27-го отдельного танкового полка, командира 2-го танкового батальона 152-й танковой бригады майора Василия Горбаня, командира Т-34 1-го батальона той же 152-й танковой бригады лейтенанта Олега Щербакова, штурмана звена 3-й авиаэскадрильи 51-го минно-торпедного авиаполка 8-й минно-торпедной авиадивизии ВВС Балтийского флота младшего лейтенанта Ивана Рачкова. Все они удостоились за свои подвиги звания Героя Советского Союза.
Кроме того, материалы повествуют о том, как жители Эстонии, рискуя своей жизнью, помогали советским войскам освобождать эстонскую землю от гитлеровских оккупантов.

"Население освобожденных населенных пунктов и хуторов радушно встречает части Красной армии, бойцов и офицеров, угощая их медом, молоком и овощами. В воинах Красной армии они видят своих освободителей. В населенных пунктах жители машут приветливо руками проходящим частям", — говорилось в одном из политдонесений, направленном из освобожденной Эстонии в Москву. "Имеются случаи, когда местные жители, рискуя жизнью, помогают нашим бойцам в трудные минуты", — отмечалось в этом документе.

Так, в районе деревни Пилка эстонская крестьянка успела укрыть в погребе своего дома троих красноармейцев от большой группы гитлеровцев. "Немцы вошли в дом и начали спрашивать у хозяина, где русские. Тот сказал, что никого нет. Не успев приступить к поиску, немцы услышали крики "ура" нашей пехоты. Тут же они расстреляли эстонца", — говорилось в донесении.
"Когда пехотинцы вошли в дом, хозяйка повела командира в погреб и показала ему, какой ценой она сохранила наших бойцов от немцев", — писал автор политдонесения. В документе приведены слова одного из тех спасенных солдат, красноармейца Малышева. Рассказывая о случившемся другим бойцам, он заявил: "Я теперь воочию убедился, что эстонский народ ждет нас как своих освободителей".
Белорусская наступательная операция Багратион с 23 июня - 29 августа 1944 года. Вступление Красной Армии в Минск
3 июля, 02:43РИА Новости
Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

Выпад эстонских властей

Обнародование этих исторических документов произошло на фоне очередного антироссийского выпада официального Таллина. В среду глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что республика имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации". Созданная при Министерстве юстиции комиссия оценила ущерб примерно в 1,2 миллиарда евро.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва не приемлет понятие "советская оккупация", а также отвергает юридические претензии. По ее словам, подобные заявления носят сезонный характер, а Москва рассматривает их как личную инициативу отдельных политиков.
Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению российского дипломатического ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между Советским Союзом и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.
Государственным комитетом обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с Германией Румынией
30 августа, 12:36Сказано в эфире
Историк: Минобороны рассекретило очень интересные документы 1944 годаМинобороны рассекретило исторические документы о ходе Бухарестско-Арадской операции и освобождении румынской столицы от нацистов. Историк Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik разъяснил важность публикации этих архивов.
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80 лет с начала Второй мировой войныМинистерство обороны РФГерманияРоссияСССРТаллинВ мире
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