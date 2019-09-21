Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Министерство обороны России запустило на Министерство обороны России запустило на своем сайте мультимедийный исторический раздел "Таллинская освободительная...", посвященный 75-летию освобождения от гитлеровских оккупантов столицы Эстонии Таллина, в котором опубликованы уникальные рассекреченные документы Центрального архива военного ведомства.

Таллин был освобожден в ходе Прибалтийской стратегической наступательной операции советских войск, которая проводилась с 14 сентября по 24 ноября 1944 года с целью разгрома группировки германских войск в Прибалтике и завершения освобождения от немецких войск территории Эстонии, Латвии и Литвы.

Размещенные в разделе боевые донесения, оперативные директивы, наградные документы на отличившихся бойцов Красной армии, свидетельства о зверствах немецких оккупантов на территории Эстонии и газеты раскрывают детали Таллинской наступательной операции и рассказывают об атмосфере освобождения Таллина.

Как отмечает Минобороны, публикация документов об освобождении Таллина направлена на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Героизм красноармейцев и помощь местных жителей

В частности, в архивных документах рассказывается о беспримерном героизме и самоотверженности солдат и офицеров Красной армии, освобождавших эстонскую столицу: командира танка старшего лейтенанта Лобова из 27-го отдельного танкового полка, командира 2-го танкового батальона 152-й танковой бригады майора Василия Горбаня, командира Т-34 1-го батальона той же 152-й танковой бригады лейтенанта Олега Щербакова, штурмана звена 3-й авиаэскадрильи 51-го минно-торпедного авиаполка 8-й минно-торпедной авиадивизии ВВС Балтийского флота младшего лейтенанта Ивана Рачкова. Все они удостоились за свои подвиги звания Героя Советского Союза.

Кроме того, материалы повествуют о том, как жители Эстонии, рискуя своей жизнью, помогали советским войскам освобождать эстонскую землю от гитлеровских оккупантов.

"Население освобожденных населенных пунктов и хуторов радушно встречает части Красной армии, бойцов и офицеров, угощая их медом, молоком и овощами. В воинах Красной армии они видят своих освободителей. В населенных пунктах жители машут приветливо руками проходящим частям", — говорилось в одном из политдонесений, направленном из освобожденной Эстонии в Москву. "Имеются случаи, когда местные жители, рискуя жизнью, помогают нашим бойцам в трудные минуты", — отмечалось в этом документе.

Так, в районе деревни Пилка эстонская крестьянка успела укрыть в погребе своего дома троих красноармейцев от большой группы гитлеровцев. "Немцы вошли в дом и начали спрашивать у хозяина, где русские. Тот сказал, что никого нет. Не успев приступить к поиску, немцы услышали крики "ура" нашей пехоты. Тут же они расстреляли эстонца", — говорилось в донесении.

"Когда пехотинцы вошли в дом, хозяйка повела командира в погреб и показала ему, какой ценой она сохранила наших бойцов от немцев", — писал автор политдонесения. В документе приведены слова одного из тех спасенных солдат, красноармейца Малышева. Рассказывая о случившемся другим бойцам, он заявил: "Я теперь воочию убедился, что эстонский народ ждет нас как своих освободителей".

Выпад эстонских властей

Обнародование этих исторических документов произошло на фоне очередного антироссийского выпада официального Таллина. В среду глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что республика имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации". Созданная при Министерстве юстиции комиссия оценила ущерб примерно в 1,2 миллиарда евро.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва не приемлет понятие "советская оккупация", а также отвергает юридические претензии. По ее словам, подобные заявления носят сезонный характер, а Москва рассматривает их как личную инициативу отдельных политиков.