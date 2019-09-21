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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Cекрет Куликовской битвы: кто такие Пересвет и Ослябя на самом деле

08:00 21.09.2019
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© Михаил Иванович Авилов, 1943Картина "Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле" художник Михаил Иванович Авилов 1943г
Картина Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле художник Михаил Иванович Авилов 1943г
© Михаил Иванович Авилов, 1943
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. В России сегодня отмечается День воинской славы — в память победы в Куликовской битве 1380 года. Пожалуй, самые известные ее участники после Дмитрия Донского — прославленные Церковью в лике святых братья-монахи Пересвет и Ослябя. О том, почему знаменитые герои вызывают ожесточенные споры у историков, — в материале РИА Новости.

"Один из них выжил"

Казалось бы, этот хорошо знакомый со школьной скамьи исторический эпизод изучен вдоль и поперек. Преподобный Сергий Радонежский дает Дмитрию Донскому для воодушевления войска двух иноков — и один из них, Александр Пересвет, выходит на поединок с могучим богатырем Челубеем из стана Мамая. В сражении оба падают замертво. А брат Пересвета Ослябя гибнет в разгар жестокой сечи.
Но именно в таком изложении описанные события вряд ли были знакомы современникам битвы. "Сказание о Мамаевом побоище" с этой версией датируется гораздо более поздними десятилетиями (не ранее XV века).
"При изучении жизни Пересвета и Осляби историки сталкиваются со многими сложностями. Достоверно известно только, что они действительно существовали — летописные источники упоминают о братьях как о брянских боярах, перешедших на службу к московскому князю Дмитрию", — объясняет РИА Новости заместитель директора по науке Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника "Куликово поле" Андрей Наумов.
© РИА Новости / Юрий КаверХрам Сергия Радонежского на Красном холме Куликова поля
Храм Сергия Радонежского на Красном холме Куликова поля
© РИА Новости / Юрий Кавер
Храм Сергия Радонежского на Красном холме Куликова поля
Все остальное — предмет ожесточенных споров между историками. Например, некоторые не уверены, был ли вообще бой Пересвета с Челубеем. Сторонники этой версии ссылаются на запрет дуэльных поединков и проявления личной храбрости в славившейся своей жесткой дисциплиной золотоордынской армии.
Есть сомнения у специалистов и в гибели обоих монахов. Дело в том, что в Синодике, поминальном списке воинов, павших на Куликовом поле, значится только имя Александра Пересвета. Ослябя, судя по всему, остался жив.
"Он упоминается в документах 90-х годов XIV века как один из членов свиты митрополита Московского Киприана", — уточняет Наумов.
Кроме того, по словам историка, его звали Родион Ослябя. А в монашестве он уже принял имя Андрей.

Воеводы в рясах

Но главная загадка — сам монашеский постриг Пересвета и Осляби. В советское время атеистическая пропаганда утверждала, что воины-монахи на Куликовом поле — не более чем выдумка церковников. Да и сегодня историки говорят об этом осторожно, слишком уж много в этой истории белых пятен.
Согласно "Сказанию о Мамаевом побоище", к моменту битвы Пересвет и Ослябя были схимниками, то есть перешли на высшую ступень монашества. Это следует из описания приезда Дмитрия Донского за благословением к Сергию Радонежскому.
"И дал он (преподобный Сергий. — Прим. ред.) им вместо оружия тленного нетленное — крест Христов, нашитый на схимах, и повелел им вместо шлемов золоченых возлагать его на себя", — повествует "Сказание". Правда, до сих пор непонятно, что имел в виду автор: то ли преподобный постриг их в схиму прямо на глазах у князя, то ли они к тому моменту уже были схимниками.
Преподобный Сергий Радонежский благословляет на брань великого московского князя Дмитрия Донского и дает ему Пересвета и Ослябю. Картина
Картина: Преподобный Сергий Радонежский благословляет на брань великого московского князя. Дмитрия Донского и даёт ему Пересвета и Ослябю
Преподобный Сергий Радонежский благословляет на брань великого московского князя Дмитрия Донского и дает ему Пересвета и Ослябю. Картина
А вот в "Задонщине", поэтическом повествовании о Куликовской битве, созданном в конце XIV века, герои битвы упоминаются как "чернецы", то есть обычные монахи.
Но почему же князь Дмитрий просит преподобного Сергия отпустить с собой именно их?
"Видимо, у Дмитрия Донского не хватало военачальников среднего звена — грубо говоря, бояр. Поэтому бывшие бояре Пересвет и Ослябя и появились в числе воинов. А раз сам игумен Сергий их благословил, значит, они имели право брать в руки оружие и надевать доспехи", — подчеркивает Наумов.

Где их родина

Пожилой монах со щитом и копьем в руках — в таком образе увековечен Пересвет в Брянске. По общепринятой версии, он, как и Ослябя, родился именно здесь. Однако некоторые историки склонны в этом сомневаться, как и в том, что они были братьями.
Поэтому за право именоваться родиной героев с Брянской областью может поспорить соседняя Калужская. В летописях Ослябя именуется "боярином Любецким", и ряд ученых уверены, что речь идет о некогда богатом городе Любутске в 70 километрах от современной Калуги.
"В XIV-XV веках это был один из крупнейших городов бассейна Оки", — рассказывает РИА Новости научный сотрудник отдела археологии и древней истории Калужского областного краеведческого музея Игорь Болдин.
© Фото : Калужский областной краеведческий музейАрхеологические раскопки Любутского городища
Археологические раскопки Любутского городища
© Фото : Калужский областной краеведческий музей
Археологические раскопки Любутского городища
А на противоположном берегу Оки, по его словам, могла находиться упоминаемая в летописях "купля Пересветова", то есть земля, приобретенная либо самим Пересветом, либо его предками.
Игорь Болдин руководит раскопками Любутска с 1995 года. Возможно, удастся найти и археологические свидетельства пребывания здесь знаменитых воинов.
"Но пока что мы черпаем всю информацию из письменных источников, а они нередко противоречат друг другу", — сетует он.

Из Родиона в Андреи

Впрочем, несмотря на то, что биографии Пересвета и Осляби изобилуют белыми пятнами, через пару столетий после Куликовской битвы их стали почитать как святых. В одном из месяцесловов (церковных календарей) середины XVII века записано: "Преподобнии старцы Александр и Родион, нарицаемии Пересвет и Ослябя, иже на Мамаеве побоищи убиени быша". Ближе к XVIII столетию в календарях монашеское имя Осляби Родион меняется на Андрея.
В XX веке монахи-воины стали местночтимыми святыми. А совсем недавно, в 2016 году, Архиерейский собор Русской православной церкви возвел их почитание на общецерковный уровень. "В отношении всех этих святых имеются свидетельства об их достаточно широком почитании, многих — с глубокой древности. Оно выходит за пределы одной епархии", — объяснил мотивы их канонизации глава соответствующей Синодальной комиссии епископ Троицкий Панкратий.
© РИА Новости / Валерий ШустовМогилы героев Куликовской битвы, схимонахов Александра Пересвета и Андрея Осляби в Симоновом монастыре
Могилы героев Куликовской битвы, схимонахов Александра Пересвета и Андрея Осляби в Симоновом монастыре
© РИА Новости / Валерий Шустов
Могилы героев Куликовской битвы, схимонахов Александра Пересвета и Андрея Осляби в Симоновом монастыре
Так почему же их объявили святыми? За защиту страны и своей веры, объясняет РИА Новости член комиссии РПЦ по канонизации, церковный историк протоиерей Владислав Цыпин.
"Они отличились в битве на Куликовом поле. Причем это сражение не было какой-то рядовой схваткой, коих значится много в истории, оно имело и религиозный характер. Речь шла о защите православной Руси от угрозы нового разорения. Это исключительно важное событие нашего прошлого, повлиявшее и на жизнь Русской церкви", — подчеркивает историк.
Картина А.П.Бубнова Утро на поле Куликовом
26 февраля 2018, 08:00РИА Новости
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Религия и мировоззрениеДмитрий ДонскойКуликовская битваСергий РадонежскийАналитика - Религия и мировоззрениеКуликово поле (заповедник)Русская православная церковьМоскваРоссияБрянская областьОбщество
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