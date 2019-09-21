Возвращение в Крым. В Севастополе начинают учить украинский язык

Насмешки над замечательным (в своем роде) выступлением экс-главы внешней разведки Украины Николая Маломужа по разработанному украинским генералом "плану о возвращении" двух крымских регионов России в состав Украины — штука абсолютно неконструктивная. Как минимум оно полезно хотя бы в качестве иллюстрации тактико-технических характеристик украинских элит.

Хотя содержательно обсуждать сам "план разведчика Маломужа" на страницах серьезных СМИ — уже выглядит довольно экстравагантно. Причина предельно проста. Как о нем довольно точно сказал депутат Госдумы Руслан Бальбек, данный документ скорее говорит об окончательной переквалификации генерала в писателя жанра фэнтези, где есть все, включая эльфов, троллей и даже, возможно, хоббитов, но ничего не работает без привлечения магии (в данном случае — богатой и процветающей Украины и осыпающих ее всяческими благами "международных партнеров").

Ну а в реальный Крым тем временем пришла необычайно ранняя для этого благословенного курортного региона осень. В вечно праздничной, яркой Ялте пошли дожди, грозы, началось резкое падение температуры — до плюс шестнадцати, что для вечнозеленого Южного берега в сентябре весьма и весьма неожиданно. Впрочем, как сообщает местное министерство и подтверждают в Федеральном агентстве по туризму Российской Федерации, сезон все равно уже случился рекордный. Турпоток совершенно точно перевалит за семь миллионов отдыхающих.

А еще в Крыму, как и почти что во всей России, не так давно, в единый день голосования, закончились региональные выборы. И победитель в лице подтвердившего свои полномочия главы Республики Крым Сергея Аксенова полностью переформатирует региональную вертикаль власти. "Сегодня предложил главам администраций городов и районов Крыма сложить свои полномочия. Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах. Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы", — доложил избирателям новый/старый глава республики.

Волнует жителей региона и скорый — пара месяцев всего-то осталась — запуск железнодорожной части Крымского моста. Автомобильный мост уже принес в Крым вполне ощутимую далеко не только вездесущей статистикой, но и самими жителями прибавку к тем же туристическим потокам. Железнодорожная же ветка просто по определению увеличит их, эти потоки, на цифры еще более существенные, и насколько местная туристическая инфраструктура, глобально не модернизировавшаяся чуть ли не со времен советской власти, к этому резкому росту готова — очень большой вопрос, ответ на который даст только следующий туристический сезон.

Что же касается, собственно, самой Украины, то она в Крым, кстати, тоже постепенно возвращается. И не только в лице упрямых украинских туристов, число которых, несмотря на "неблагоприятную политическую обстановку", неуклонно продолжает расти.

Вот, например, в школах самого русского на территории полуострова города, Севастополя, снова начинают изучать украинский язык. Как сообщил журналистам директор городского департамента образования и науки Игорь Белозеров, почти 180 школьников учат украинский язык как родной и еще столько же учат как родной крымско-татарский. Да, на фоне более чем 40 тысяч севастопольских школьников, изучающих как родной русский язык, эти цифры не очень-то впечатляют. Но это — все-таки Севастополь. Город, где пару лет назад даже желто-голубые дорожные знаки вызывали у людей дикое раздражение, а после возвращения города на историческую родину официанты в ресторанах украинской кухни отказывались ходить на работе в вышиванках.

И вот украинский язык в школах.

И это — абсолютно нормально.

Потому что Украина как таковая, с ее чудесным певучим языком, мелодичными песнями, дерзкими красивыми девчонками, своеобразной, но очень вкусной кухней и прочими чисто "этническими" радостями, в Крым, безусловно, вернется: с этим согласны уже все, включая суровых, очень крепких на память севастопольцев.

Вот только возвращение Украины в Крым вовсе не означает возвращения Крыма на Украину — в том числе потому, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь в полной мере ощущают себя именно российскими регионами, за безопасностью которых следит гигантская ядерная сверхдержава, и в этом смысле беды от украинской региональной субкультуры жителям этих двух регионов Российской Федерации можно не ждать.