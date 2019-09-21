Мирное урегулирование в Донбассе: лучшие люди Украины против!

На днях вооруженный мужчина в Киеве остановился на своем авто посреди метромоста и объявил, что взорвет его в знак протеста против "капитуляции в Донбассе". Позже выяснилось, что злоумышленник — ветеран карательной операции против непризнанных республик и ранее у него уже изымали взрывчатку. Еще позже полиция уточнила, что Алексей Белько был в состоянии наркотического опьянения, которое, по его словам, позволяло ему бороться с видениями и голосами.

Известно, что люди с психическими расстройствами включают в свои переживания реально существующие события и острые общественные проблемы, а тема борьбы с "капитуляцией в Донбассе" сегодня определяет мейнстрим в активистском и политическом сообществе Украины.

Психиатры прогнозируют дальнейшее нагнетание психических расстройств с подобной фабулой. Но давайте посмотрим на здоровых.

Большая группа лидеров общественного мнения, политиков, бывших и действующих депутатов, блогеров, публицистов и журналистов, ветеранов и активистов собирает подписи под обращением к президенту Зеленскому. В письме, написанном в алармистском, чтобы не сказать истерическом, ключе, президента предостерегают от капитуляции и вообще от каких-либо уступок в рамках Минских соглашений, от попыток пойти на поводу у тех, кто призывает к миру и хочет вести переговоры с лидерами ЛДНР. Документ опубликован и интенсивно разгоняется в социальных сетях, выглядя неприкрытым, крайне агрессивным, настоятельным призывом ни в коем случае не прекращать войну.

Подобные дацзыбао каждый день генерируются десятками, но в данном случае любопытен состав подписантов. Кроме привычных нам имен украинских ястребов и ястребков войны, список изобилует бывшими и нынешними чиновниками дипломатического ведомства. Как говаривал классик — это хуже народа, это лучшие люди города. Некоторые прямо-таки стряхнули нафталин с мундиров и снова почувствовали себя на переднем крае борьбы с иностранной угрозой. Среди подписантов — бывшие министры иностранных дел, советники, атташе и прочие граждане, представляющие Украину по всему миру, который, как известно, всегда на стороне Цеевропы. Озабоченные неоднозначным и крайне противоречивым миротворчеством президента Зеленского, общественные и политические деятели пугают главу государства и все общество необратимыми последствиями прекращения войны и достижения компромисса с бунтовщиками.

Собственно, все последние годы, исключая разве что президентский срок Виктора Януковича, внешнеполитическим ведомством Украины управляли боевые русофобы, чья риторика согласовывалась даже не с собственным президентом, а напрямую с американскими кураторами. Некоторые из министров иностранных дел получили обстоятельную выучку в Государственном департаменте США и вели себя как истинные падаваны заморского ведомства. Воинственные, агрессивные, нелепо угрожающие речи украинских дипломатов производили странное впечатление и до министра Климкина, а уж тот развернулся во всю ширь украинского патриота-неофита.

Иногда украинских дипломатов волна несла так мощно, что они выходили за рамки официальной либерально-политкорректной идеологии. Так, полтора года назад случился громкий скандал с консулом гамбургским Василием Марущинцем, которого уволили из МИД за предельно грязную ксенофобскую и, в частности, антисемитскую лексику, которой была буквально унавожена его страница в фейсбуке. Уволенный подал в суд иск о восстановлении в должности и компенсации за вынужденный прогул. Марущинец даже пытался зарегистрироваться кандидатом в президенты на выборах этого года, но суд отказал ему. Был отвергнут и его иск о восстановлении в должности.

В ходе разбирательства было установлено, что консул резвился на своих страницах на протяжении восьми (!) лет, не ограничиваясь в высказываниях и не опасаясь ни морального осуждения, ни увольнения, ни привлечения к суду за разжигание национальной розни. Да и чего ему было опасаться — консулы и послы, атташе и советники массово одобряли и лайкали его человеконенавистнические посты, а также охотно делились ими в соцсетях. Любопытно, что и немцы столько лет с олимпийским спокойствием созерцали импровизации консула-нациста, хотя он никогда не скрывал специфических взглядов.

Однако после скандала притихшие дипломаты радикально почистили, а потом и вовсе закрыли свои страницы от посторонних глаз. Некоторые даже выразили возмущение, но очень тихо, потому что напрашивался неудобный вопрос: где же вы были восемь лет?

Но прошло немного времени, и сегодня работники посольств вновь чувствуют себя уверенно. Правда, с антисемитизмом больше публично не связываются, но русофобией развлекаются едва ли не с большим, чем прежде, энтузиазмом, ведь за нее не накажет никакой суд. Напротив, чем яростнее ты выражаешь ненависть к России, тем с большей скоростью взлетает твой социальный лифт.

Да и официальная позиция украинских дипломатов никакой коррекции не получила — они по-прежнему требуют все новых санкций против России, регулярно укоряют Запад в отходе от политики экономического и политического удушения РФ, неуклонно стремятся в ЕС и НАТО.

Различия в риторике Зеленского и чиновников МИД выглядят предельно странно. Каждый новый день приносит нам новые противоречивые суждения как президента, так и нового министра иностранных дел Вадима Пристайко.

С промежутком иногда в несколько часов украинцы получают заверения в том, что война непременно должна быть закончена и что войну никак не получится быстро закончить, что Минские соглашения нужно выполнять и что никакой амнистии участникам сопротивления и никакого особого статуса Донбассу не видать.

Украина не подписала т. н. формулу Штайнмайера и ясно дала понять, что делать этого не намерена. Всех пугают, как гремучей змеей, ползучей федерализацией, которая непременно разрушит монолитную, но хрупкую Неньку. Министр Пристайко, наследуя большому стилю своего предшественника Климкина, отважно импровизирует, заявляя о некой "формуле Зеленского", но внятно разъяснить, в чем, собственно, ее суть, не может.

Пристайко объявил, что через полгода-год в Донбассе придется прибегнуть к радикальным мерам, но что именно имеется в виду, так и осталось непроясненным. Такой же темной выглядит и декларация о замысле вернуть на Украину "наших парней и девушек", "дотянуться ментально, месседжами, символами до нашего народа, который остался по ту сторону". Но какие символы и месседжи звучат громче, чем регулярные обстрелы территорий ЛДНР, входящие в некоторый разрез с прекраснодушными прокламациями?

Министр уже получил в ширнармассах звание нового Климкина, потому что найти между ними пять отличий можно разве что в манере одеваться.

По т. н. формуле Зеленского высказался и глава парламентского комитета по внешней политике Богдан Яременко. Во дни "революции достоинства" пан Яременко возглавлял Майдан иностранных дел, и его риторика, не извольте сомневаться, полностью соответствовала майданной моде. Трактуя сегодня заявления президента, Яременко снова и снова уверяет общественность, что никакого особого статуса Донбасс не получит, а после достижения безопасности (отвод войск и обмен задержанными гражданами) будут проведены выборы на всей территории Украины, включая ОРДЛО, с участием всех украинских партий, включая радикально-националистические. Выглядят эти планы совершеннейшей дичью, ибо представить себе, как они будут осуществляться на практике, невозможно.

…Каждый день под прокламацией, в которой от президента ультимативно требуют продолжать войну, появляются все новые подписи. Сытые и благополучные граждане, кормящиеся из государственного бюджета, из рук олигархов или с жирных грантовых пажитей, желают и дальше показательно карать Донбасс, чтобы другим потенциальным бунтовщикам вроде Закарпатья или, скажем, Галичины даже в голову не пришло требовать затем и для себя статуса члена федерации.

Ни в одном городе Украины злые и агрессивные сепаратисты из Донбасса не разрушили даже самого ничтожного объекта. Ни один мирный житель огромной цеевропейской державы, за исключением донбассцев, не пострадал. Подписанты из числа гуманитарной интеллигенции никогда не окажутся в окопе и даже на расстоянии сотни километров от него. Воевать и погибать также не будут их дети. Это по-прежнему дает диванным войскам возможность рассматривать многолетнюю кровопролитную войну как компьютерную игру в стрелялки.