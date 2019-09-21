Женщины-кошки. Любить или ненавидеть леопардовый принт?

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Мэган Виртанен. Презрительные высказывания о тех, кто рискнул надеть леггинсы леопардовой расцветки на "неидеальные" формы, показывают, кому общественное мнение отказывает в праве на чувственность. Почему мы все должны полюбить леопардовый принт — в материале РИА Новости.

Вульгарный, пошлый, вызывающий, претенциозный, вычурный, безвкусный — как только не отзываются о леопардовом принте. Ярые противницы используют слова "леопёрд" и "бесит", более осторожные высказываются в духе "смотря что за принт, да с чем надеть". Немногие рискуют признаться в любви к этой расцветке.

Единодушие царит только в одном — женщина, одетая в вещи с леопардовым рисунком, воспринимается как агрессивно-сексуальная и примитивно-чувственная.

Каким бы ни было личное отношение, для мировой культуры в целом нет принта более "женского", чем леопардовый. Крупные представители кошачьих изображались спутниками богинь с древнейших времен, будь то глиняные статуэтки восьмитысячелетней давности из Чатал-Хююка, идолы фригийской Кибелы или образы скандинавской Фрейи. Шкура леопарда была ценным трофеем и признаком высокого статуса, а первые леопардовые принты появились уже в Древнем Египте: пятнистые узоры по трафаретам наносили на льняные ткани.

Стела, на которой изображена принцесса Нефертиабет, приблизительно 2590 год до н. э., хранится в Лувре Стела, на которой изображена принцесса Нефертиабет, приблизительно 2590 год до н. э., хранится в Лувре

От наряда одной из дочерей фараона Хеопса Нефертиабет в третьем тысячелетии до нашей эры до модников в одежде с леопардовым принтом или мехом в Париже XVII и XVIII века — таков был длинный путь пятнистых расцветок. Они почти исчезли в XIX веке, когда образ женщины совершенно не подразумевал какой бы то ни было животной чувственности.

Впрочем, уже к началу ХХ века вспыхнувший интерес к "примитивным", как их тогда называли, то есть неевропейским культурам, вернул леопардовые пальто в женский гардероб. Пик моды на экзотические меха и их имитации пришелся на 1920-е годы: новая женщина, получившая право голоса и возможность зарабатывать собственные деньги, хотела продемонстрировать и свою чувственность. Одним из символов эпохи стала актриса Марион Никсон, одетая в леопардовое пальто и выгуливающая леопарда на поводке.

© AP Photo / AP / Jacques Marqueton Показы коллекций Christian Dior в Париже, 1969-й и 1975 год © AP Photo / AP / Jacques Marqueton Показы коллекций Christian Dior в Париже, 1969-й и 1975 год

"Миловидным простушкам он не подходит. Он требует утонченной женственности", — говорил о леопардовом принте Кристиан Диор.

Именно Диор ответственен за моду на пятнистые расцветки, захлестнувшую мир к 1950-м. Леопардовый наряд от Диора, леопардовые лодочки от Роже Вивье, леопардовые леггинсы, как у актрисы Джейн Мэнсфилд, или даже рискованная новинка, белье с леопардовым принтом от компании Vanity Fair — так выглядела образцовая модница середины ХХ столетия.

Впрочем, Жаклин Кеннеди пришлось раскаяться из-за появления в пальто из леопардового меха в 1961 году: возникла повальная мода, и леопардов начали убивать десятками тысяч.

© AP Photo Жаклин Кеннеди после мессы в Миддлберге, 1962 год. Элизабет Тейлор на пороге своей виллы в Риме, 1962 год © AP Photo Жаклин Кеннеди после мессы в Миддлберге, 1962 год. Элизабет Тейлор на пороге своей виллы в Риме, 1962 год

Раскаивался и создатель злополучного наряда Олег Кассини, посвятивший впоследствии много сил продвижению искусственных мехов. Но сделанного было не исправить. К началу 1970-х леопарды попали в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой вымирания, и охоту на них запретили. Да и леопардовые принты на ткани к семидесятым стали считаться безвкусными.

© Universal Pictures (1963), Columbia Pictures (1968) Одри Хёпберн в фильме "Шарада", 1963 год. Барбра Стрейзанд в фильме "Смешная девчонка", 1968 год © Universal Pictures (1963), Columbia Pictures (1968) Одри Хёпберн в фильме "Шарада", 1963 год. Барбра Стрейзанд в фильме "Смешная девчонка", 1968 год

Пауза длилась недолго — уже в 1980-е леопардовый принт вновь был повсеместным, а полностью леопардовая коллекция Аззедина Алайя в 1991 году вошла в легенды. Подтянулась и тяжелая артиллерия итальянской моды: Джанни Версаче, Дольче и Габбана и, конечно же, Роберто Кавалли сделали леопардовый рисунок одним из лейтмотивов своего творчества. Изобилие пятнистой расцветки утомило к 2000-м, и о ней отзывались как о слишком вызывающей, но недолго.

© AFP 2019 / Pierre Verdy Модели во время показа коллекции Emanuel Ungaro осень/зима в Париже, 1997 и 2000 год 1 из 2 Модели во время показа коллекции Emanuel Ungaro осень/зима в Париже, 1997 и 2000 год © AFP 2019 / Pierre Verdy © AP Photo/Luca Bruno, AFP/Pierre Verdy, AP/Stephen Chernin Наоми Кэмпбелл во время показа коллекции Dolce & Gabbana в Милане, 1995 год. Показ коллекции Valentino в Париже, 1997 год. Показ Victoria's Secret в Нью-Йорке, 2002 год 2 из 2 Наоми Кэмпбелл во время показа коллекции Dolce & Gabbana в Милане, 1995 год. Показ коллекции Valentino в Париже, 1997 год. Показ Victoria's Secret в Нью-Йорке, 2002 год © AP Photo/Luca Bruno, AFP/Pierre Verdy, AP/Stephen Chernin 1 из 2 Модели во время показа коллекции Emanuel Ungaro осень/зима в Париже, 1997 и 2000 год © AFP 2019 / Pierre Verdy 2 из 2 Наоми Кэмпбелл во время показа коллекции Dolce & Gabbana в Милане, 1995 год. Показ коллекции Valentino в Париже, 1997 год. Показ Victoria's Secret в Нью-Йорке, 2002 год © AP Photo/Luca Bruno, AFP/Pierre Verdy, AP/Stephen Chernin

Начало XXI века могло превозносить сладкую томность невинной девы в розовом или трепетный эротизм кружев, но уже к 2010-м у общества появился запрос на другой образ женщины: зрелой, сильной, властной и осознающей свою сексуальность. Вместе с этим запросом вернулась и мода на леопардовые расцветки, отражающие мощь и животную энергию и как нельзя лучше подходящие такой женщине. За последние десять лет леопардового принта на подиумах становилось все больше, а 2019 год стал практически "годом леопарда".

© AFP 2019 / JP Yim/Getty Images, Frazer Harrison/Getty Images, Philippe Lopez Показ коллекции Michael Kors в Нью-Йорке, 2018 год. Показ коллекции Monica Hansen в Майами-Бич, 2018 год. Показ коллекции Celine осень/зима в Париже, 2019 год © AFP 2019 / JP Yim/Getty Images, Frazer Harrison/Getty Images, Philippe Lopez Показ коллекции Michael Kors в Нью-Йорке, 2018 год. Показ коллекции Monica Hansen в Майами-Бич, 2018 год. Показ коллекции Celine осень/зима в Париже, 2019 год

От Michael Kors до Celine, от MaxMara до Balenciaga, от маленького платочка до тотал-лука в леопарде — большинство дизайнеров так или иначе представили эту расцветку в своих коллекциях. Стилисты утверждают, что обойтись без леопардовых брюк, пиджака или пальто просто невозможно, даже если несколько лет назад те же самые стилисты утверждали строго противоположное. Далеко не все готовы с этим смириться, но все же грядущая женщина 2020-х — это женщина в наряде с леопардовым принтом.