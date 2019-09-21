Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T07:59Z
https://ria.ru/20190921/1558899908.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155893/88/1558938819_0:56:3000:1744_1036x0_80_0_0_e67ded42529a272eaa6fb32b47ddb847.jpg
РИА Новости
Культура

Женщины-кошки. Любить или ненавидеть леопардовый принт?

08:00 21.09.2019
1949
© AFP 2019 / Getty Images / Frazer HarrisonПоказ коллекции Monica Hansen в Майами-Бич. 2018 год
Показ коллекции Monica Hansen в Майами-Бич. 2018 год
© AFP 2019 / Getty Images / Frazer Harrison
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Мэган Виртанен. Презрительные высказывания о тех, кто рискнул надеть леггинсы леопардовой расцветки на "неидеальные" формы, показывают, кому общественное мнение отказывает в праве на чувственность. Почему мы все должны полюбить леопардовый принт — в материале РИА Новости.
Вульгарный, пошлый, вызывающий, претенциозный, вычурный, безвкусный — как только не отзываются о леопардовом принте. Ярые противницы используют слова "леопёрд" и "бесит", более осторожные высказываются в духе "смотря что за принт, да с чем надеть". Немногие рискуют признаться в любви к этой расцветке.
Единодушие царит только в одном — женщина, одетая в вещи с леопардовым рисунком, воспринимается как агрессивно-сексуальная и примитивно-чувственная.
Каким бы ни было личное отношение, для мировой культуры в целом нет принта более "женского", чем леопардовый. Крупные представители кошачьих изображались спутниками богинь с древнейших времен, будь то глиняные статуэтки восьмитысячелетней давности из Чатал-Хююка, идолы фригийской Кибелы или образы скандинавской Фрейи. Шкура леопарда была ценным трофеем и признаком высокого статуса, а первые леопардовые принты появились уже в Древнем Египте: пятнистые узоры по трафаретам наносили на льняные ткани.
Стела, на которой изображена принцесса Нефертиабет, приблизительно 2590 год до н. э., хранится в Лувре
Стела, на которой изображена принцесса Нефертиабет, приблизительно 2590 год до н.э., хранится в Лувре
Стела, на которой изображена принцесса Нефертиабет, приблизительно 2590 год до н. э., хранится в Лувре
От наряда одной из дочерей фараона Хеопса Нефертиабет в третьем тысячелетии до нашей эры до модников в одежде с леопардовым принтом или мехом в Париже XVII и XVIII века — таков был длинный путь пятнистых расцветок. Они почти исчезли в XIX веке, когда образ женщины совершенно не подразумевал какой бы то ни было животной чувственности.
Впрочем, уже к началу ХХ века вспыхнувший интерес к "примитивным", как их тогда называли, то есть неевропейским культурам, вернул леопардовые пальто в женский гардероб. Пик моды на экзотические меха и их имитации пришелся на 1920-е годы: новая женщина, получившая право голоса и возможность зарабатывать собственные деньги, хотела продемонстрировать и свою чувственность. Одним из символов эпохи стала актриса Марион Никсон, одетая в леопардовое пальто и выгуливающая леопарда на поводке.
© AP Photo / AP / Jacques Marqueton Показы коллекций Christian Dior в Париже, 1969-й и 1975 год
Показ коллекции Christian Dior в Париже. 1969 год. Показ коллекции весна/лето от Christian Dior. 1975 год
© AP Photo / AP / Jacques Marqueton
Показы коллекций Christian Dior в Париже, 1969-й и 1975 год

"Миловидным простушкам он не подходит. Он требует утонченной женственности", — говорил о леопардовом принте Кристиан Диор.

Именно Диор ответственен за моду на пятнистые расцветки, захлестнувшую мир к 1950-м. Леопардовый наряд от Диора, леопардовые лодочки от Роже Вивье, леопардовые леггинсы, как у актрисы Джейн Мэнсфилд, или даже рискованная новинка, белье с леопардовым принтом от компании Vanity Fair — так выглядела образцовая модница середины ХХ столетия.
Впрочем, Жаклин Кеннеди пришлось раскаяться из-за появления в пальто из леопардового меха в 1961 году: возникла повальная мода, и леопардов начали убивать десятками тысяч.
© AP PhotoЖаклин Кеннеди после мессы в Миддлберге, 1962 год. Элизабет Тейлор на пороге своей виллы в Риме, 1962 год
Жаклин Кеннеди после мессы в Миддлберге. 1962 год. Элизабет Тейлор на пороге своей виллы в Риме. 1962 год
© AP Photo
Жаклин Кеннеди после мессы в Миддлберге, 1962 год. Элизабет Тейлор на пороге своей виллы в Риме, 1962 год
Раскаивался и создатель злополучного наряда Олег Кассини, посвятивший впоследствии много сил продвижению искусственных мехов. Но сделанного было не исправить. К началу 1970-х леопарды попали в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой вымирания, и охоту на них запретили. Да и леопардовые принты на ткани к семидесятым стали считаться безвкусными.
© Universal Pictures (1963), Columbia Pictures (1968)Одри Хёпберн в фильме "Шарада", 1963 год. Барбра Стрейзанд в фильме "Смешная девчонка", 1968 год
Одри Хепберн в фильме Шарада. 1963 год. Барбра Стрейзанд в фильме Смешная девчонка. 1968 год
© Universal Pictures (1963), Columbia Pictures (1968)
Одри Хёпберн в фильме "Шарада", 1963 год. Барбра Стрейзанд в фильме "Смешная девчонка", 1968 год
Пауза длилась недолго — уже в 1980-е леопардовый принт вновь был повсеместным, а полностью леопардовая коллекция Аззедина Алайя в 1991 году вошла в легенды. Подтянулась и тяжелая артиллерия итальянской моды: Джанни Версаче, Дольче и Габбана и, конечно же, Роберто Кавалли сделали леопардовый рисунок одним из лейтмотивов своего творчества. Изобилие пятнистой расцветки утомило к 2000-м, и о ней отзывались как о слишком вызывающей, но недолго.
© AFP 2019 / Pierre Verdy

Модели во время показа коллекции Emanuel Ungaro осень/зима в Париже, 1997 и 2000 год

Модели во время показа коллекции Emanuel Ungaro осень / зима в Париже. 1997 и 2000 год
1 из 2

Модели во время показа коллекции Emanuel Ungaro осень/зима в Париже, 1997 и 2000 год

© AFP 2019 / Pierre Verdy
© AP Photo/Luca Bruno, AFP/Pierre Verdy, AP/Stephen Chernin

Наоми Кэмпбелл во время показа коллекции Dolce & Gabbana в Милане, 1995 год. Показ коллекции Valentino в Париже, 1997 год. Показ Victoria's Secret в Нью-Йорке, 2002 год

Наоми Кэмпбелл во время показа коллекции Dolce & Gabbana в Милане. 1995 год. Показ коллекции Valentino в Париже. 1997 год. Показ Victorias Secret в Нью-Йорке. 2002 год
2 из 2

Наоми Кэмпбелл во время показа коллекции Dolce & Gabbana в Милане, 1995 год. Показ коллекции Valentino в Париже, 1997 год. Показ Victoria's Secret в Нью-Йорке, 2002 год

© AP Photo/Luca Bruno, AFP/Pierre Verdy, AP/Stephen Chernin
1 из 2

Модели во время показа коллекции Emanuel Ungaro осень/зима в Париже, 1997 и 2000 год

© AFP 2019 / Pierre Verdy
2 из 2

Наоми Кэмпбелл во время показа коллекции Dolce & Gabbana в Милане, 1995 год. Показ коллекции Valentino в Париже, 1997 год. Показ Victoria's Secret в Нью-Йорке, 2002 год

© AP Photo/Luca Bruno, AFP/Pierre Verdy, AP/Stephen Chernin
Начало XXI века могло превозносить сладкую томность невинной девы в розовом или трепетный эротизм кружев, но уже к 2010-м у общества появился запрос на другой образ женщины: зрелой, сильной, властной и осознающей свою сексуальность. Вместе с этим запросом вернулась и мода на леопардовые расцветки, отражающие мощь и животную энергию и как нельзя лучше подходящие такой женщине. За последние десять лет леопардового принта на подиумах становилось все больше, а 2019 год стал практически "годом леопарда".
© AFP 2019 / JP Yim/Getty Images, Frazer Harrison/Getty Images, Philippe LopezПоказ коллекции Michael Kors в Нью-Йорке, 2018 год. Показ коллекции Monica Hansen в Майами-Бич, 2018 год. Показ коллекции Celine осень/зима в Париже, 2019 год
Показ коллекции Michael Kors в Нью-Йорке, 2018 год. Показ коллекции Monica Hansen в Майами-Бич. 2018 год. Показ коллекции Celine осень-зима в Париже. 2019 год
© AFP 2019 / JP Yim/Getty Images, Frazer Harrison/Getty Images, Philippe Lopez
Показ коллекции Michael Kors в Нью-Йорке, 2018 год. Показ коллекции Monica Hansen в Майами-Бич, 2018 год. Показ коллекции Celine осень/зима в Париже, 2019 год
От Michael Kors до Celine, от MaxMara до Balenciaga, от маленького платочка до тотал-лука в леопарде — большинство дизайнеров так или иначе представили эту расцветку в своих коллекциях. Стилисты утверждают, что обойтись без леопардовых брюк, пиджака или пальто просто невозможно, даже если несколько лет назад те же самые стилисты утверждали строго противоположное. Далеко не все готовы с этим смириться, но все же грядущая женщина 2020-х — это женщина в наряде с леопардовым принтом.
В конечном итоге, как сказала легендарный модный обозреватель и редактор Диана Вриланд: "Мир без леопарда? Да кто захочет жить в таком?!"
Модель Джессика Гойкоэчеа на красной дорожке премьеры фильма режиссера Романа Полански Дело Дрейфуса (J`accuse) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
14 сентября, 08:00Культура
Каждой ли женщине нужно маленькое черное платье?
1840109
КультураСтиль жизниBalenciagaДжанни ВерсачеЖаклин КеннедиРоберто Кавалли
Рекомендуем
Картина Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле художник Михаил Иванович Авилов 1943г
Cекрет Куликовской битвы: кто такие Пересвет и Ослябя на самом деле
РИА
Новости
Закат в Севастопольской бухте
Возвращение в Крым. В Севастополе начинают учить украинский язык
Сотрудники полиции на месте операции по задержанию мужчины, который угрожал взорвать мост. Киев
Мирное урегулирование в Донбассе: лучшие люди Украины против!
Эскиз бомбардировщика B-21 Raider
Ядерный "налетчик". Опасен ли для России новый бомбардировщик США
Лента
новостей
Деми Мур и Эштон Катчер посетили благотворительный аукцион в Москве
Деми Мур рассказала, как эксперименты в постели разрушили ее последний брак
Майами
Павел Буре — о хоккее в Норильске, даче в Подмосковье и жизни в Майами
Кадр из видео группы Школьные забивы
Лайки на крови: зачем подростки избивают друг друга на камеру
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" рассчитал новый тариф на транзит российского газа
Сицилия
Как купить дом в Европе по цене чашки кофе
Стрельбы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А Солнцепек и реактивных установок разминирования УР-77 Метеорит на учениях Центр-2019.
Стрельбу из "Солнцепека" и "Змея Горыныча" сняли на видео
Конфуз Меланьи Трамп на открытии монумента Вашингтону
Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:29Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 152 человек
18:25Гутерреш рассказал о конфликте, который возник между людьми и планетой
18:19Молодежь не остановить в борьбе с изменением климата, заявила Грета Тунберг
18:17В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем
18:17В Великом Новгороде посмертно наградили мальчиков, спасавших людей из огня
18:15Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
18:13В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы
18:00В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией
17:57В Саудовской Аравии похоронили экс-президента Туниса
17:52В Таджикистане напали с ножом на российских военных
17:47МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
17:46При взрыве в провинции Парван в Афганистане погиб ребенок
17:43В Париже тысячи человек вышли на акцию по защите климата
17:40Волгоградская область получит средства на переселение из аварийного жилья
17:33Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете
17:32МИД предупредил о забастовках транспортников в Афинах 24-26 сентября
17:30Демонстранты в Гонконге забросали полицейских "коктейлями Молотова"
17:30В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
17:29Трамп заявил, что историю о разглашении им секретов сфабриковали
17:23Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США
Лента новостейМолния