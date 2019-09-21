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РИА Новости

Ядерный "налетчик". Опасен ли для России новый бомбардировщик США

08:00 21.09.2019
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© U.S. Air ForceЭскиз бомбардировщика B-21 Raider
Эскиз бомбардировщика B-21 Raider
© U.S. Air Force
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Стелс-технологии, возможность нести все типы существующих авиационных средств поражения и миллиарды долларов, потраченные на разработку, — в США приступили к сборке первого экземпляра нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider ("Налетчик"). В Пентагоне заявляют, что перспективный бомбардировщик выведет ВВС на совершенно другой уровень. Об американском воздушном "налетчике" — в материале РИА Новости.

Невидимая сотня

О том, что корпорация Northrop Grumman начала сборку первого летного образца стратегического бомбардировщика B-21 Raider, на днях сообщил исполняющий обязанности министра Военно-воздушных сил США Мэтью Донован. Производство развернуто на заводе ВВС США в Палмдейле (Калифорния) — там же, где строились и стратегические стелс-бомбардировщики прошлого поколения B-2 Spirit.
По словам Донована, новый бомбардировщик станет важным компонентом ВВС в рамках их модернизации, а также поможет изменить правила игры и победить в современном бою. Первый полет B-21 планируется на декабрь 2021-го — самолет перебазируется со сборочной площадки на авиабазу "Эдвардс" в 35 километрах от завода. Там проведут испытания машины и обучение летного состава.
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Пентагон рассчитывает, что самолет поступит на вооружение к середине 2020-х — речь идет о ста машинах для замены устаревших B-52 Stratofortress и B-2 Spirit. Сумма всего контракта на разработку и производство "Райдера" — порядка 55 миллиардов долларов, то есть каждый самолет обойдет американскому бюджету как минимум в 550 миллионов.
© Фото : Northrop Grumman CorporationЭскиз бомбардировщика B-21 Raider
Эскиз бомбардировщика B-21 Raider
© Фото : Northrop Grumman Corporation
Эскиз бомбардировщика B-21 Raider

Дорогая игрушка

Информации о новом стратегическом бомбардировщике в открытых источниках пока мало — большинство его характеристик засекречено. Об очередном "стратеге" американские военные задумались в начале 2000-х, когда на вооружении уже имелся суперпродвинутый и "невидимый" B-2 Spirit.
Тогда запустили сразу несколько программ по созданию перспективного бомбардировщика. Но по разным причинам они были закрыты. В конце нулевых появилась концепция тяжелого Long Range Strike Bomber, способного нести термоядерное оружие. Особое внимание уделялось стоимости самолета, так как в Пентагоне не хотели еще раз обжечься с ценой, как получилось с B-2.
© Фото : public domain Американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
Американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
© Фото : public domain
Американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
На разработанный в годы холодной войны бомбардировщик B-2 Spirit возлагали большие надежды. По расчетам, для того чтобы преодолеть систему противовоздушной обороны советского образца и нанести удар по объектам в глубине территории противника, требовалось 32 стандартных истребителя- бомбардировщика F-16 — или два малозаметных B-2 Spirit.
Воодушевившись такими оценками, конгрессмены дали добро на разработку невидимки. Однако возникли проблемы. Системы противовоздушной обороны тоже не стояли на месте, и к моменту запуска в производство B-2 не был таким уж невидимым. Но главная причина скорого сворачивания всей программы — огромные расходы даже по американским меркам.
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B-2 Spirit — самый дорогой серийный самолет в истории авиации. Цена одной машины с учетом научно-исследовательских и конструкторских работ превышала два миллиарда долларов. За десять лет ВВС получили только 21 малозаметный самолет, хотя программа предусматривала поставку более 130 B-2.
Предельно высокой оказалась и стоимость содержания невидимок. Так, только для хранения B-2 требовалось оборудовать специальные ангары с особым микроклиматом. В противном случае покрытие самолета теряло радиополглощающие свойства. Очевидно, что это сильно ограничивало возможности применения бомбардировщиков. Еще один существенный недостаток: B-2 брали на борт только бомбы. Крылатые ракеты получили лишь после модернизации.
B-2 Spirit все же применялся по назначению. Боевое крещение прошел в ходе бомбардировок Югославии в 1999-м. Позже эти самолеты бомбили Ирак, Афганистан и Ливию. Однако малозаметные свойства им продемонстрировать не удалось — системы ПВО не были сильными сторонами атакуемых стран. А учитывая сложность и дороговизну эксплуатации, эффективность B-2 стремилась к нулю — гораздо выгоднее было использовать простые бомбардировщики.
© AP Photo / Michael Conroy Бомбардировщик B-2
Бомбардировщик B-2
© AP Photo / Michael Conroy
Бомбардировщик B-2

Отработанная концепция

Судя по имеющейся информации, перспективный самолет будет во многом схож с предшественником. Известно, что бомбардировщик B-21 Raider, как и B-2, строят по схеме "летающее крыло", главное средство защиты от ракет противника — та же невидимость для радаров противника за счет широкого применения стелс-технологий. Как утверждают в Пентагоне, B-21 сможет преодолеть и незаметно пройти любую современную систему противовоздушной обороны в мире.
© AFP 2019 / DODАмериканский бомбардировщик B-2 Spirit сбрасывает бомбу B61-11
Американский бомбардировщик B-2 Spirit сбрасывает бомбу B61-11
© AFP 2019 / DOD
Американский бомбардировщик B-2 Spirit сбрасывает бомбу B61-11
"Райдер", как и предшественник, — дозвуковой, может нести как ядерное, так и обычное вооружение. В его распоряжении — крылатые ракеты большой дальности с ядерными боеголовками Long-Range Stand-Off (LRSO), отличающиеся малой заметностью. Кроме того, в бомболюках самолета разместят ядерные модернизированные авиабомбы B61-12. Крылатые ракеты — для уничтожения противовоздушной обороны, бомбы — для военных объектов и инфраструктуры противника.
Есть и обычное вооружение — крылатые ракеты увеличенной дальности JASSM-ER типа "воздух — земля" и свободнопадающие бомбы GBU-31, оборудованные системой наведения JDAM. Как и B-2, "Райдер" сможет нанести удар самой мощной американской противобункерной бомбой GBU-57 массой 30 тонн, способной перед взрывом углубляться в землю на 60 метров.
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Как бы то ни было, о серийном производстве пока говорить рано. Не исключено, что и на вооружение этот самолет поступит позже, чем намечается, — из-за возможного сокращения военного бюджета или разногласий в конгрессе. Пока же главная сила стратегической авиации ВВС США — бомбардировщики B-52H Stratofortress, поступившие на службу более полувека назад. Американцы не спешат списывать эти артефакты холодной войны в утиль, а наоборот, активно используют. В частности, перебросили несколько B-52 в Европу, а их полеты вблизи российских границ в последнее время резко участились.
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marjorie A. BowldenАмериканский стратегический бомбардировщик B-52 в небе над Сирией
Американский стратегический бомбардировщик B-52 в небе над Сирией
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marjorie A. Bowlden
Американский стратегический бомбардировщик B-52 в небе над Сирией
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B-52B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)ВВС СШАМинистерство обороны СШАРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Чем больше в мире будет С-400, а в будущем и С-500, тем меньше будет шапкозакидательских заявлений США о супер невидимости и и супер возможностях своих супер дорогих игрушек. В статье единственное адекватное предложение о постоянном совершенствовании систем ПВО (адекватность в смысле, а не статьи).
21 сентября, 08:24
АМАлександр Михайлов
820002
Для диванных экспертов с цеевропы, у которых методички из США не сильно хороши. Российские системы ПВО эшелонированы по дальности и назначению. Начиная с дальних дорогущих С500 и С400, продолжая Торами, Панцирями и т.д. Это позволяет многократно перекрыть все дальности, высоты, скорости и заметности. Пример - ни одного прорыва на наши аэродромы в Сирии.
21 сентября, 09:52
sam rud
800002
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