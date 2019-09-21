Туристы рассказали, как часто они забирают из отелей шампуни и кондиционеры

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Две трети российских туристов забирают из отеля шампуни и гели для душа, Две трети российских туристов забирают из отеля шампуни и гели для душа, сообщает АТОР.

Эксперты провели опрос на сайте ассоциации и в соцсетях и выяснили, что 65% пользователей забирают из гостиниц гигиенические и косметические принадлежности.

Еще 12% респондентов признались, что увозят шампуни и гели для душа, но "редко". Остальные туристы выбрали вариант ответа "а зачем их забирать?".

По общепринятым в гостиничной сфере правилам постояльцы могут увозить домой маленькие бутылочки шампуня, геля, кондиционера, тапочки и набор для шитья, но сейчас некоторые средства размещения борются с такой привычкой.