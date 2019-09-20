Огромный паук с зелеными челюстями вылез из стены и напугал британца

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Британец обнаружил в стене своего офиса необычного большого паука. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
Житель графства Уилтшир Крис Браун заметил паутину между кирпичами в стене здания. Он попытался выманить членистоногое с помощью деревянной палочки, которую поднес к углублению в стене. В этот момент из щели вылез большой черный паук с ярко-зелеными челюстями и попытался ухватиться за деревяшку.
Мужчина рассказал Daily Mail, что впоследствии он обнаружил в углублении еще четырех членистоногих.
Как пишет издание, обнаруженный Брауном погребной паук — крупнейших представитель семейства Segestriidae в Европе. Его яд может вызывать спазмы, судороги, прострацию и паралич.
16 сентября, 15:38РИА НовостиБританцы пожаловались на нашествие пауков