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РИА Новости

Огромный паук с зелеными челюстями вылез из стены и напугал британца

23:56 20.09.2019 (обновлено: 08:48 21.09.2019)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Британец обнаружил в стене своего офиса необычного большого паука. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
Житель графства Уилтшир Крис Браун заметил паутину между кирпичами в стене здания. Он попытался выманить членистоногое с помощью деревянной палочки, которую поднес к углублению в стене. В этот момент из щели вылез большой черный паук с ярко-зелеными челюстями и попытался ухватиться за деревяшку.
Мужчина рассказал Daily Mail, что впоследствии он обнаружил в углублении еще четырех членистоногих.
Как пишет издание, обнаруженный Брауном погребной паук — крупнейших представитель семейства Segestriidae в Европе. Его яд может вызывать спазмы, судороги, прострацию и паралич.
Паук
16 сентября, 15:38РИА Новости
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