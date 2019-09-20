Огромный паук с зелеными челюстями вылез из стены и напугал британца

Житель графства Уилтшир Крис Браун заметил паутину между кирпичами в стене здания. Он попытался выманить членистоногое с помощью деревянной палочки, которую поднес к углублению в стене. В этот момент из щели вылез большой черный паук с ярко-зелеными челюстями и попытался ухватиться за деревяшку.