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РИА Новости

Деми Мур раскрыла, как эксперименты в постели разрушили ее последний брак

23:51 20.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаДеми Мур и Эштон Катчер посетили благотворительный аукцион в Москве
Деми Мур и Эштон Катчер посетили благотворительный аукцион в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Американская актриса Деми Мур выпустила автобиографическую книгу "Наизнанку", в которой рассказала, как эксперименты в постели с актером Эштоном Кутчером разрушили их брак. Об этом сообщает RadarOnline.
Актриса рассказала, что супруг дважды предлагал ей заняться сексом втроем. Она соглашалась, чтобы угодить мужу, который был младше ее на 15 лет.
"Я хотела показать ему, какой прикольной и веселой я могу быть", — написала 56-летняя Мур. Она призналась, что это решение было ошибкой.
В 2010 году артистка прочитала в одном из журналов, что Кутчер ей изменил с 21-летней девушкой в их доме, пока она находилась на съемках фильма. По словам Мур, с любовницей он познакомился, когда водил в боулинг ее дочь.
Актриса отметила, что муж не испытывал вины по поводу случившегося. Он объяснил жене, что когда они пригласили третьего человека в их отношения, это размыло для него границы допустимого.
Позже Эштон снова попался на измене, и в 2011 году Деми Мур решила с ним развестись.
Актриса Деми Мур. 2009 год
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