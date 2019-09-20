Главный специалист Госдепа по контролю над вооружениями ушла в отставку

"Нам будет недоставать ее знаний, опыта и лидерских качеств", - говорится в письменном заявлении Помпео.

Томпсон была главным переговорщиком США по стратегической стабильности на встречах с Россией, в том числе по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), из которого США вышли в августе, и по СНВ-3.