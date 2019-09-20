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РИА Новости

Главный специалист Госдепа по контролю над вооружениями ушла в отставку

23:28 20.09.2019
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон покидает свой пост, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
Томпсон заняла свой пост в апреле 2018 года.
"Нам будет недоставать ее знаний, опыта и лидерских качеств", - говорится в письменном заявлении Помпео.
Он также поблагодарил Томпсон за 25-летнюю работу. Причин отставки госсекретарь не назвал.
Роберт О'Брайен
18 сентября, 18:17РИА Новости
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Томпсон была главным переговорщиком США по стратегической стабильности на встречах с Россией, в том числе по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), из которого США вышли в августе, и по СНВ-3.
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Андреа ТомпсонМайк ПомпеоГосударственный департамент СШАСШАВ мире
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