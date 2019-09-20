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РИА Новости

В Госдуме рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск

23:12 20.09.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В финансовом плане наиболее выгодно брать отпуск в месяцы, где больше всего рабочих дней. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
В этом случае отпускные выплаты приближаются к заработной плате.
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"Если брать отпуск в месяц, в котором мало рабочих дней (май, январь), то по деньгам это будет менее выгодно — каждый рабочий день стоит дороже, но зато получится увеличить отпуск за счет выходных дней", — отмечается в сообщении.
Кроме того, выгодно брать как можно больше дней за раз, включая выходные.
"Отпускные за выходные платят, а зарплату нет", — поясняется на сайте.
В Госдуме добавили, что если день отдыха выпадает на праздник, то он не включается в отпуск, а переносится на дату, следующую за его окончанием.
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