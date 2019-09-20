Медведчук считает "формулу Штайнмайера" пунктами Минских соглашений

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что "формула Штайнмайера" на Украине – это пункты минских соглашений, которые надо выполнять.

"Минские соглашения были утверждены главами государств "нормандской четверки" и резолюцией Совета безопасности ООН. И там то, что вы называете "формулой Штайнмайера", и все остальные – это пункты минских соглашений", - сказал Медведчук в эфире телеканала " 112. Украина " в пятницу.

Он отметил, что в минских соглашениях написано, что необходимо "согласовать с представителями неконтролируемых территорий модальности избирательной кампании по этим выборам".

"В этом законе, как и в действиях (а контролировать их будут ОБСЕ, ОСММ ОБСЕ и другие структуры), необходимо предусмотреть все то, что может сегодня обеспечить вот тот избирательный процесс, по поводу которого вы задаете правильные вопросы", - добавил оппозиционный депутат.