Медведчук считает "формулу Штайнмайера" пунктами Минских соглашений

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что "формула Штайнмайера" на Украине – это пункты минских соглашений, которые надо выполнять.
"Минские соглашения были утверждены главами государств "нормандской четверки" и резолюцией Совета безопасности ООН. И там то, что вы называете "формулой Штайнмайера", и все остальные – это пункты минских соглашений", - сказал Медведчук в эфире телеканала "112. Украина" в пятницу.
Он отметил, что в минских соглашениях написано, что необходимо "согласовать с представителями неконтролируемых территорий модальности избирательной кампании по этим выборам".
"В этом законе, как и в действиях (а контролировать их будут ОБСЕ, ОСММ ОБСЕ и другие структуры), необходимо предусмотреть все то, что может сегодня обеспечить вот тот избирательный процесс, по поводу которого вы задаете правильные вопросы", - добавил оппозиционный депутат.
Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru