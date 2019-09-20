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РИА Новости

Медведчук считает "формулу Штайнмайера" пунктами Минских соглашений

23:07 20.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Виктор Медведчук . Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что "формула Штайнмайера" на Украине – это пункты минских соглашений, которые надо выполнять.
"Минские соглашения были утверждены главами государств "нормандской четверки" и резолюцией Совета безопасности ООН. И там то, что вы называете "формулой Штайнмайера", и все остальные – это пункты минских соглашений", - сказал Медведчук в эфире телеканала "112. Украина" в пятницу.
Он отметил, что в минских соглашениях написано, что необходимо "согласовать с представителями неконтролируемых территорий модальности избирательной кампании по этим выборам".
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"В этом законе, как и в действиях (а контролировать их будут ОБСЕ, ОСММ ОБСЕ и другие структуры), необходимо предусмотреть все то, что может сегодня обеспечить вот тот избирательный процесс, по поводу которого вы задаете правильные вопросы", - добавил оппозиционный депутат.
Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕВиктор МедведчукФранк-Вальтер ШтайнмайерООНУкраинаВ мире
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