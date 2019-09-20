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РИА Новости
Культура

В Театре.doc заявили о провокации во время спектакля о войне в Донбассе

22:57 20.09.2019 (обновлено: 04:46 21.09.2019)
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© Depositphotos / photosoupyТеатр
Театр
© Depositphotos / photosoupy
Театр. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В московском Театре.doc сообщили, что во время спектакля "Война близко" в пятницу произошла провокация, некоторые зрители покинули помещение, но сам спектакль не прерывался.
"Во время спектакля через пожарный выход был заброшен стакан с фекалиями. Это была провокация (националистического) движения SERB", - сказала РИА Новости администратор театра.
По ее словам, спектакль не прерывали, он был доигран до конца. "Некоторые зрители, у которых проблемы с дыханием, покинули зал", - добавила администратор театра.
Она также сообщила, что в театр вызвали полицию.
Согласно афише театра, "Война близко" повествует о конфликте в Донбассе.
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