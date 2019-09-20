В Театре.doc заявили о провокации во время спектакля о войне в Донбассе

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В московском Театре.doc сообщили, что во время спектакля "Война близко" в пятницу произошла провокация, некоторые зрители покинули помещение, но сам спектакль не прерывался.

"Во время спектакля через пожарный выход был заброшен стакан с фекалиями. Это была провокация (националистического) движения SERB", - сказала РИА Новости администратор театра.

По ее словам, спектакль не прерывали, он был доигран до конца. "Некоторые зрители, у которых проблемы с дыханием, покинули зал", - добавила администратор театра.

Она также сообщила, что в театр вызвали полицию.