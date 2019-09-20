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РИА Новости

Семь человек задержали в Лондоне на акции эко-активистов

22:48 20.09.2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПолиция в Лондоне
Полиция в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Полиция в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 20 сен – РИА Новости, Мария Табак. Несколько человек задержаны в ходе лондонской демонстрации в поддержку борьбы с изменением климата, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.
"Семь человек – никаких дополнительных деталей мы в данный момент не сообщаем – были задержаны в соответствии со статьей 14 законов об общественном порядке 1986 года за нарушение условий, предъявленных к данной акции протеста. Один мужчина – никаких дополнительных деталей – был задержан на Ламбетском мосту в соответствии со статьей 80 закона о взрывчатых веществах по подозрению в подрыве петарды в общественном месте", - сообщает полиция.
Как отмечает полиция, большинство демонстрантов вели себя мирно, демонстрация в целом прошла спокойно.
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За три дня до саммита ООН по изменению климата во многих странах прошла акция под названием "Всемирный день действия" (Global day of action). Организаторы ожидают, что в ней примут участие миллионы людей из 150 стран. Протестное движение сплотилось вокруг 16-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг, которая первой начала протестовать в парламенте Швеции в прошлом году.
В Лондоне в демонстрации приняли участие порядка 100 тысяч человек, аналогичные акции прошли в Эдинбурге и Брайтоне.
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Скотланд-ЯрдВеликобританияЛондонВ мире
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