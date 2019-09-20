Зариф анонсировал встречу глав МИД стран-участниц ядерной сделки

ТЕГЕРАН, 20 сен – РИА Новости. Встреча глав МИД стран-членов иранской ядерной сделки пройдет в Нью-Йорке 25 сентября, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Заседание министров иностранных дел Ирана и стран группы "4+1" (Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия) пройдет в Нью-Йорке в среду", - цитирует агентство ISNA Зарифа, прибывшего в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии ГА ООН.
Министр написал, что проведет также двусторонние встречи с членами группы "4+1". Видеозапись его выступления размещена в Twitter пресс-секретаря постпредства Ирана при ООН.
Отвечая на вопрос, планируются ли переговоры с США в ходе Генассамблеи ООН, Зариф заявил: "США – это не весь мир. Мы собираемся взаимодействовать со множеством государств. Президент пообщается со множеством лидеров, я встречусь со множеством министров иностранных дел, мы встретимся с генсеком ООН".