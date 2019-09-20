В США четыре человека погибли в ДТП с туристическим автобусом

"По данным офиса шерифа округа Гарфилд, по меньшей мере четыре человека погибли и еще 30 получили ранения, когда в пятницу в районе Каньона Брайс в штате Юта разбился туристический автобус. По сообщениям, автобус врезался в ограждение, а затем перевернулся", - пишет издание.