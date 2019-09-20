В США четыре человека погибли в ДТП с туристическим автобусом

ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли и еще 30 получили ранения в результате ДТП с туристическим автобусом в американском штате Юта, сообщает The Daily Beast.
"По данным офиса шерифа округа Гарфилд, по меньшей мере четыре человека погибли и еще 30 получили ранения, когда в пятницу в районе Каньона Брайс в штате Юта разбился туристический автобус. По сообщениям, автобус врезался в ограждение, а затем перевернулся", - пишет издание.
Дорожная патрульная полиция штата сообщила в Twitter, что в автобусе находились китайские туристы. По оценкам полиции, четыре человека погибли, 12-15 находятся в критическом состоянии.
At least four fatalities are confirmed in the #SR12BusCrash. Multiple critical injuries. UHP PIO is enroute from Salt Lake and will be on scene as soon as possible.— Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) 20 сентября 2019 г.