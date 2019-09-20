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РИА Новости

В США четыре человека погибли в ДТП с туристическим автобусом

22:14 20.09.2019 (обновлено: 22:59 20.09.2019)
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CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
Машина службы скорой помощи в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли и еще 30 получили ранения в результате ДТП с туристическим автобусом в американском штате Юта, сообщает The Daily Beast.
"По данным офиса шерифа округа Гарфилд, по меньшей мере четыре человека погибли и еще 30 получили ранения, когда в пятницу в районе Каньона Брайс в штате Юта разбился туристический автобус. По сообщениям, автобус врезался в ограждение, а затем перевернулся", - пишет издание.
Дорожная патрульная полиция штата сообщила в Twitter, что в автобусе находились китайские туристы. По оценкам полиции, четыре человека погибли, 12-15 находятся в критическом состоянии.
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ЮтаСШАВ мире
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