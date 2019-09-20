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РИА Новости

В Белом доме заявили об оккупации Украиной части России

22:01 20.09.2019 (обновлено: 07:17 21.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Представитель администрации США оговорился, заявив, что одна из сторон конфликта на Украине оккупирует часть российской территории.
"Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны, <…> включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договоренностей", — заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Позднее журналисты вновь переспросили у спикера, что он имел в виду под оккупацией российских территорий.
"США, Европа не признают Крым российской территорией. Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией. У России, как у участника Минских соглашений и нормандского формата, есть обязательства придерживаться договоренностей. Президент (США Дональд Трамп) обсудит с президентом (Украины Владимиром) Зеленским вопрос важности того, чтобы Россия соблюдала Минские соглашения", — уточнил он.
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Оговорка по Фрейду. Хрущев верховный совет СССР при передаче Крыма УкССР не упоминали город Севастополь, который является отдельным субъектном и не входил в состав Крыма. Он всегда упоминался отдельно, автономная республика Крым и Севастополь. Нет ни одного документа о передаче города Севастополь Украине. После распада СССР, Украина владела городом незаконно, фактически это была оккупация.
21 сентября, 07:24
РСРоман Славянский
3121511002
Ну правильно Донбасс Харьков Одесса под окупации Украины пора возвращать..
20 сентября, 22:10
Алексей Алекс
32280008
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