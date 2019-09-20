В Белом доме заявили об оккупации Украиной части России

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Представитель администрации США оговорился, заявив, что одна из сторон конфликта на Украине оккупирует часть российской территории.

"Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны, <…> включая тех, кто оккупирует российские территории, придерживались минских договоренностей", — заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Позднее журналисты вновь переспросили у спикера, что он имел в виду под оккупацией российских территорий.

"США, Европа не признают Крым российской территорией. Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией. У России, как у участника Минских соглашений и нормандского формата, есть обязательства придерживаться договоренностей. Президент (США Дональд Трамп) обсудит с президентом (Украины Владимиром) Зеленским вопрос важности того, чтобы Россия соблюдала Минские соглашения", — уточнил он.