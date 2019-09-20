В Вашингтоне рассказали о темах переговоров Трампа и Зеленского

ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы экономического и энергетического сотрудничества, а также выразить озабоченность в связи с вмешательством КНР в экономику Украины, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.

"Они (лидеры двух стран) исследуют дальнейшие возможности, которые были недавно предприняты, например во взаимодействии в сфере энергетики … они обсудят возможности дальнейшего реформирования экономики Украины, дополнительные торговые возможности", - сообщил он.

Высокопоставленный представитель администрации США также сообщил, что Трамп намерен "выразить свою озабоченность в связи тем, что он считает хищническими экономические действия Китая на Украине", уточнив, что речь идет, в частности, об интеллектуальной собственности.

Комментируя предстоящую встречу, представитель американской администрации добавил, что "Трамп собирается вновь поздравить президента Зеленского с победой на выборах", а также "с успехом реализуемых им реформ и усилий по борьбе с коррупцией".