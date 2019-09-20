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РИА Новости

В Вашингтоне рассказали о темах переговоров Трампа и Зеленского

21:45 20.09.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы экономического и энергетического сотрудничества, а также выразить озабоченность в связи с вмешательством КНР в экономику Украины, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.
"Они (лидеры двух стран) исследуют дальнейшие возможности, которые были недавно предприняты, например во взаимодействии в сфере энергетики … они обсудят возможности дальнейшего реформирования экономики Украины, дополнительные торговые возможности", - сообщил он.
Высокопоставленный представитель администрации США также сообщил, что Трамп намерен "выразить свою озабоченность в связи тем, что он считает хищническими экономические действия Китая на Украине", уточнив, что речь идет, в частности, об интеллектуальной собственности.
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Комментируя предстоящую встречу, представитель американской администрации добавил, что "Трамп собирается вновь поздравить президента Зеленского с победой на выборах", а также "с успехом реализуемых им реформ и усилий по борьбе с коррупцией".
Переговоры Трампа и Зеленского пройдут на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 25 сентября. Эту информацию подтвердили и в офисе главы украинского государства.
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Дональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНВладимир ЗеленскийООНСШАУкраинаВ мире
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