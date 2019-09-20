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РИА Новости

Иранский центробанк прокомментировал новые санкции со стороны США

21:42 20.09.2019 (обновлено: 22:26 20.09.2019)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 сен – РИА Новости. Введение США очередных санкций против Центрального банка Ирана говорит о том, что у Вашингтона не осталось рычагов для давления на Тегеран, заявил глава иранского Центробанка Абдольнасер Хеммати.
Ранее министр финансов Стивен Мнучин заявил, что США ввели санкции против ЦБ и фонда нацразвития Ирана.
"Повторные санкции против Центрального банка со стороны правительства США показывают, насколько у них руки пусты в том, что касается поиска рычагов давления против Ирана", - сказал Хеммати, чьи слова приводит портал правительства Ирана.
Эти санкции еще менее эффективны, чем санкции, когда-либо вводимые США, добавил он, отметив, что будь санкции эффективны, "экономическая ситуация в стране сильно бы отличалась от текущей". В этой связи он также указал на стабильность рынка.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 17:46РИА Новости
Трамп заявил, что США всегда готовы к военным мерам против Ирана
"Пришло время правительству США вынести для себя урок из этих фактов", - сказал Хеммати.
После выхода США из ядерной сделки в 2018 году Вашингтон внес тогдашнего главу Центробанка Ирана в американские санкционные списки, а также ввел ряд других санкций, нацеленных на финансовый и нефтяной сектор экономики Ирана.
После ввода США санкций Иран покинули сразу несколько крупных западных компаний и произошла резкая девальвация национальной валюты – иранского риала. Если до выхода США из ядерной сделки стоимость одного доллара не превышала 50 тысяч риалов, то после стоимость доллара возросла в несколько раз и в какой-то момент превышала 140 тысяч риалов. Сейчас ситуация стабилизировалась и стоимость доллара закрепилась на отметке примерно в 112 тысяч риалов.
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