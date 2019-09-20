Иранский центробанк прокомментировал новые санкции со стороны США

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

ТЕГЕРАН, 20 сен – РИА Новости. Введение США очередных санкций против Центрального банка Ирана говорит о том, что у Вашингтона не осталось рычагов для давления на Тегеран, заявил глава иранского Центробанка Абдольнасер Хеммати.

Ранее министр финансов Стивен Мнучин заявил, что США ввели санкции против ЦБ и фонда нацразвития Ирана.

"Повторные санкции против Центрального банка со стороны правительства США показывают, насколько у них руки пусты в том, что касается поиска рычагов давления против Ирана", - сказал Хеммати, чьи слова приводит портал правительства Ирана.

Эти санкции еще менее эффективны, чем санкции, когда-либо вводимые США, добавил он, отметив, что будь санкции эффективны, "экономическая ситуация в стране сильно бы отличалась от текущей". В этой связи он также указал на стабильность рынка.

"Пришло время правительству США вынести для себя урок из этих фактов", - сказал Хеммати.

После выхода США из ядерной сделки в 2018 году Вашингтон внес тогдашнего главу Центробанка Ирана в американские санкционные списки, а также ввел ряд других санкций, нацеленных на финансовый и нефтяной сектор экономики Ирана.