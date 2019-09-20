Богданов встретился с временным поверенным в делах Ливии в Москве

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял временного поверенного в делах Ливии в Москве Мустафу Абу Саеда, сообщили в МИД РФ.
"Были обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития российско-ливийских связей. Состоялся также обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии. С российской стороны была акцентирована важность скорейшего налаживания инклюзивного политического процесса под эгидой ООН в целях эффективной борьбы с терроризмом и сохранения Ливии как единого, территориально целостного государства", - сообщили в МИД РФ.
Встреча по Ливии состоялась в Берлине 17 сентября по инициативе руководства ФРГ. Как отмечается на сайте МИД РФ, в ней приняли участие также представители США, Франции, Великобритании, Италии, Египта, ОАЭ, Турции, Лиги арабских государств и Европейского союза. Россию на ней представлял Михаил Богданов.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.