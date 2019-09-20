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РИА Новости

Хуситы заявили о прекращении авиаударов по Саудовской Аравии

21:30 20.09.2019 (обновлено: 04:36 21.09.2019)
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© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
ДОХА, 20 сен - РИА Новости. Захватившие власть на севере Йемена повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) прекращают авиаудары с беспилотников по Саудовской Аравии и ждут от Эр-Рияда аналогичного шага, заявил в эфире телеканала "Аль-Масира" глава политсовета хуситов Махди аль-Машат.
Он отметил, что хуситы оставляют за собой право на ответ, если Саудовская Аравия не отреагирует на их инициативу.
Заявление йеменских мятежников о прекращении огня против соседнего королевства появилось спустя неделю после того, как они взяли на себя ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты на востоке страны, лишив Саудовскую Аравию более половины нефтедобычи. Однако власти королевства опровергли это, сообщив, что удары по их объектам были нанесены не из Йемена, а Ираном. Тегеран обвинения отвергает и требует доказательств.
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Вчера, 20:25РИА Новости
"Все улики" после ударов по саудовским НПЗ указывают на Иран, заявил Помпео
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Ансар АллаСаудовская АравияЙеменВ мире
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