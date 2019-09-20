Хуситы заявили о прекращении авиаударов по Саудовской Аравии

Он отметил, что хуситы оставляют за собой право на ответ, если Саудовская Аравия не отреагирует на их инициативу.

Заявление йеменских мятежников о прекращении огня против соседнего королевства появилось спустя неделю после того, как они взяли на себя ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты на востоке страны, лишив Саудовскую Аравию более половины нефтедобычи. Однако власти королевства опровергли это, сообщив, что удары по их объектам были нанесены не из Йемена, а Ираном. Тегеран обвинения отвергает и требует доказательств.