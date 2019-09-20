В Вашингтоне рассказали о встречах Трампа на полях Генассамблеи ООН

ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на полях генассамблеи ООН встретится с лидерами ряда стран, в частности, Украины, Южной Кореи, Великобритании и Японии, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Официальная программа на генассамблее ООН у Трампа начнется в понедельник. Он примет участие в мероприятии по вопросу защиты религиозных свобод. Представитель администрации рассказал, что 23 сентября американский президент проведет встречи со следующими лидерами: премьер-министром Пакистана, президентом Польши, премьер-министром Новой Зеландии, премьер-министром Сингапура, президентом Египта, президентом Южной Кореи.

Во вторник утром Трамп выступит с трибуны ГА ООН. "После этого он будет встречаться со следующими лидерами: премьер-министром Великобритании, премьер-министром Индии, генсеком ООН, президентом Ирака", - сообщил представитель администрации.

Во вторник вечером Трамп также традиционно проведет прием для всех делегаций. Президент США 25 сентября встретится с лидерами Западного полушария для обсуждения Венесуэлы. Трамп также встретится с премьер-министром Японии, президентом Украины и президентом Сальвадора.