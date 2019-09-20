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РИА Новости

В Вашингтоне рассказали о встречах Трампа на полях Генассамблеи ООН

21:28 20.09.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций
Президент США Дональд Трамп выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Президент США Дональд Трамп выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на полях генассамблеи ООН встретится с лидерами ряда стран, в частности, Украины, Южной Кореи, Великобритании и Японии, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Официальная программа на генассамблее ООН у Трампа начнется в понедельник. Он примет участие в мероприятии по вопросу защиты религиозных свобод. Представитель администрации рассказал, что 23 сентября американский президент проведет встречи со следующими лидерами: премьер-министром Пакистана, президентом Польши, премьер-министром Новой Зеландии, премьер-министром Сингапура, президентом Египта, президентом Южной Кореи.
Во вторник утром Трамп выступит с трибуны ГА ООН. "После этого он будет встречаться со следующими лидерами: премьер-министром Великобритании, премьер-министром Индии, генсеком ООН, президентом Ирака", - сообщил представитель администрации.
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Во вторник вечером Трамп также традиционно проведет прием для всех делегаций. Президент США 25 сентября встретится с лидерами Западного полушария для обсуждения Венесуэлы. Трамп также встретится с премьер-министром Японии, президентом Украины и президентом Сальвадора.
В завершении Трамп даст пресс-конференцию.
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Дональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНВеликобританияЮжная КореяООНЯпонияСШАУкраинаВ мире
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