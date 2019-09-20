Девять человек погибли при взрыве в Кербеле в Ираке

ДАМАСК, 20 сен – РИА Новости. Не менее девяти человек погибли, четверо ранены в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного в маршрутку в иракском городе Кербела, передает телеканал Не менее девяти человек погибли, четверо ранены в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного в маршрутку в иракском городе Кербела, передает телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в МВД Ирака.

"Взрыв у въезда в Кербелу привел к гибели девяти человек, четверо ранены", - передает телеканал.

По данным канала, взрывное устройство, заложенное в маршрутку KIA, сработало у въезда в Кербелу рядом с КПП.