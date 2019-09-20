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РИА Новости

"С гиперзвуком — перекос". СМИ рассказали о бессилии США перед Россией

21:02 20.09.2019
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск новейшей ракеты "Авангард". 19 июля 2018
Запуск новейшей ракеты Авангард. 19 июля 2018
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. На сегодняшний день в США не существует системы противоракетной обороны, которая могла бы дать отпор российскому гиперзвуковому оружию. Такое мнение на страницах RealClearDefense высказывают сотрудники американского Центра общественной политики имени Джозефа Рейни Бишоп Гаррисон и Престон Ланн.
Как подчеркивают эксперты, Пентагон сосредоточился на разработке наступательных вооружений, в то время как оборонительному потенциалу уделяется недостаточно внимания. По их мнению, программа гиперзвукового оружия в США "страдает от перекосов": всего шесть процентов ее бюджета планируется потратить на оборону. Это объясняется тем, что ударные системы обходятся дешевле и проще в разработке, пишет RealClearDefense.
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"Пусть наступательное вооружение и требует меньших затрат, его наличие ничуть не отменяет потребности в сильной обороне, а ее у США в настоящий момент нет", — говорится в статье.
С точки зрения экспертов, прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) поставило Вашингтон в довольно опасную ситуацию, так противники США теперь могут "ударить первыми либо нанести упреждающий удар по системам доставки ядерного оружия".
"Стремительно меняющаяся геополитическая реальность высвечивает риски, вытекающие из отсутствия у США жизнеспособной защиты от гиперзвукового оружия", — поясняют эксперты.
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По их мнению, решить проблему систем гиперзвуковой обороны может перераспределение средств Пентагона. При этом американской администрации важно следить за расходованием оборонного бюджета, так как военное ведомство "печально известно своими тратами на системы ПРО в миллиарды долларов без должной отдачи".
В последнее время США ведут активную работу над созданием гиперзвуковых ракет. Так, в 2018 году американские военные начали работу над ракетой ARRW класса "воздух — земля". Параллельно США создают гиперзвуковую ракету HCSW дальнего радиуса действия для Военно-воздушных сил. В общей сумме создание ARRW и HCSW обойдется американскому бюджету почти в полтора миллиарда долларов.
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Гиперзвуковая крылатая ракета X-51A Waverider
26 августа, 08:00РИА Новости
Переиграть Россию. Какое гиперзвуковое оружие разрабатывают в США
190672117
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Министерство обороны СШАРоссияСШАБезопасностьВ мире
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