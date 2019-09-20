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РИА Новости
Культура

В Москве открылся международный фестиваль "Круг света"

20:56 20.09.2019 (обновлено: 04:47 21.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦеремония открытия международного фестиваля "Круг Света" на Гребном канале в Москве
Церемония открытия международного фестиваля Круг Света на Гребном канале в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Международный фестиваль "Круг света" открылся в Москве на Гребном канале ярким шоу "Семь нот", передает корреспондент РИА Новости.
В 20.30 поверхность Гребного канала осветили, зазвучала музыка, а на специальном экране, который дугой растянулся через канал, начался световой мюзикл "Семь нот".
"Круг света" будет проходит в столице до 24 сентября. В этом году фестиваль задействует девять площадок: Гребной канал, Театральную площадь, комплекс зданий на проспекте Академика Сахарова, парк Коломенское, Останкинский парк, Политехнический музей, Музей Победы, концертный зал Arbat Hall и центр Digital October.
В дни проведения фестиваля зрителей ждут пиротехнические и 3D-мэппинговые шоу, световые инсталляции и лазерные проекции.
Генеральная репетиция церемонии открытия международного фестиваля «Круг света» на Гребном канале в Москве
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