В Москве открылся международный фестиваль "Круг света"

Церемония открытия международного фестиваля "Круг Света" на Гребном канале в Москве

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Международный фестиваль "Круг света" открылся в Москве на Гребном канале ярким шоу "Семь нот", передает корреспондент РИА Новости.

В 20.30 поверхность Гребного канала осветили, зазвучала музыка, а на специальном экране, который дугой растянулся через канал, начался световой мюзикл "Семь нот".

"Круг света" будет проходит в столице до 24 сентября. В этом году фестиваль задействует девять площадок: Гребной канал, Театральную площадь, комплекс зданий на проспекте Академика Сахарова, парк Коломенское, Останкинский парк, Политехнический музей, Музей Победы, концертный зал Arbat Hall и центр Digital October.