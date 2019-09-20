В Киеве пригрозили конфисковать купленные россиянами земли

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Власти Украины намерены конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне. Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщает агентство "Украинские новости".
Министру задали вопрос о том, какие меры планируется принять для предотвращения покупки земли россиянами.
"Это, конечно, конфискация", — ответил Милованов, назвав граждан соседнего государства "агрессорами".
Он отметил, что правительство должно будет наладить мониторинг и "более широко применять этот механизм".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Глава государства добавил, что принять закон о рынке земель и отменить срок необходимо до начала зимы. Зеленский заверил, что право покупать землю после открытия рынка земли получат только украинские граждане и компании.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Москва названа "агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.