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РИА Новости

В Киеве пригрозили конфисковать купленные россиянами земли

21:06 20.09.2019 (обновлено: 07:21 21.09.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРаботница фермерского хозяйства в Новгородской области
Работница фермерского хозяйства в Новгородской области
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Власти Украины намерены конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне. Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщает агентство "Украинские новости".
Министру задали вопрос о том, какие меры планируется принять для предотвращения покупки земли россиянами.
"Это, конечно, конфискация", — ответил Милованов, назвав граждан соседнего государства "агрессорами".
Он отметил, что правительство должно будет наладить мониторинг и "более широко применять этот механизм".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Глава государства добавил, что принять закон о рынке земель и отменить срок необходимо до начала зимы. Зеленский заверил, что право покупать землю после открытия рынка земли получат только украинские граждане и компании.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Москва названа "агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Тимофей МиловановУкраинаВ мире
Популярные комментарии
..... отменить мораторий на продажу земли.... Наши дальше шагнули , продали природные ресурсы в частные руки.
20 сентября, 21:37
Губернатор о.Борнео
574222156
наши братья, ага... мы всё записываем и наматываем на ус
20 сентября, 21:18
Гульназ Асатова
10171005
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