США временно освободили от пошлин более 300 китайских товаров

К развернувшейся торговой войне США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества. Очередной раунд торговых переговоров между странами намечен на начало октября. Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с Вашингтоном. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее прийти к соглашению, поскольку китайская экономика терпит большие потери, в то время как американская, напротив, от этого только выигрывает.