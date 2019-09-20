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РИА Новости

США временно освободили от пошлин более 300 китайских товаров

20:34 20.09.2019
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© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
© AP Photo / Andy Wong
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Соединённые Штаты временно исключили более 300 китайских товаров из списка товаров, облагающихся пошлинами, сообщает Торговое представительство США.
"В соответствии с рекомендацией межведомственного комитета... торговое представительство приняло решение об исключении товаров (из списка товаров, облагающихся пошлинами - прим.), указанных в приложении", - говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что освобождение этих товаров от пошлин продлится год с момента публикации документа.
К развернувшейся торговой войне США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества. Очередной раунд торговых переговоров между странами намечен на начало октября. Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с Вашингтоном. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее прийти к соглашению, поскольку китайская экономика терпит большие потери, в то время как американская, напротив, от этого только выигрывает.
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
Вчера, 19:31РИА Новости
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Дональд ТрампКитайСШАВ мире
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