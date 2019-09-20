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РИА Новости

Число раненных в стычках с израильской армией в Газе возросло до 74 человек

20:15 20.09.2019
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© AFP 2019 / Ahmad GharabliИзраильский полицейский оттесняет палестинскую женщину
Израильский полицейский оттесняет палестинскую женщину
© AFP 2019 / Ahmad Gharabli
Израильский полицейский оттесняет палестинскую женщину . Архивное фото
ГАЗА, 20 сен - РИА Новости. Число палестинцев, пострадавших в пятницу в ходе столкновений в секторе Газа с израильской армией, увеличилось до 74, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.
Ранее сообщалось, что 39 палестинцев пострадали, 26 из них были ранены боевыми пулями.
"Сегодня в секторе Газа (по состоянию - ред.) на 19.20 (совпадает с мск) 74 палестинца получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, в том числе 48 ранены боевыми пулями", - заявил аль-Кидра.
Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 75-ю пятницу подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни 310 человек с 30 марта 2018 года.
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