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РИА Новости

В Брянске задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи

20:11 20.09.2019 (обновлено: 22:12 20.09.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
БРЯНСК, 20 сен — РИА Новости. Подозреваемого в двойном убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержали, сообщили в СК.
"Получены неопровержимые доказательства причастности к совершенному преступлению 31-летнего коллеги потерпевших сотрудников спецсвязи. В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен и дал признательные показания", — говорится в сообщении ведомства.
Нападение произошло на железнодорожной станции Брянск-Орловский в ночь на пятницу. Два человека получили огнестрельные ранения в голову и скончались.
В СК отметили, что целью злоумышленника были деньги, которые доставляет спецсвязь. После нападения он поджег служебное помещение, чтобы скрыть следы преступления.
По данным телеканала РЕН ТВ, было похищено более семи миллионов рублей.
Возбуждены уголовные дела об убийстве, разбое и умышленном уничтожении или повреждении имущества.
Железнодорожный вокзал Брянск-1
Вчера, 14:49РИА Новости
Стали известны подробности убийства сотрудников спецсвязи в Брянске
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БрянскПроисшествия
Популярные комментарии
Ничего необычного: полицейский в метро Москвы убивает своих коллег, на следующий день спецсвязь делает тоже самое, но уже в Брянске. Мир сошёл с ума?
20 сентября, 21:24
Hans Landa
27108111
Не все, видя деньги, понимают, что они не твои.
20 сентября, 21:25
jjuws-w
3000501
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