В Брянске задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи

БРЯНСК, 20 сен — РИА Новости. Подозреваемого в двойном убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержали, сообщили в СК.

"Получены неопровержимые доказательства причастности к совершенному преступлению 31-летнего коллеги потерпевших сотрудников спецсвязи. В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен и дал признательные показания", — говорится в сообщении ведомства.

Нападение произошло на железнодорожной станции Брянск-Орловский в ночь на пятницу. Два человека получили огнестрельные ранения в голову и скончались.

В СК отметили, что целью злоумышленника были деньги, которые доставляет спецсвязь. После нападения он поджег служебное помещение, чтобы скрыть следы преступления.

По данным телеканала РЕН ТВ , было похищено более семи миллионов рублей.