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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия ликвидировала боевиков в окрестностях Алеппо

19:52 20.09.2019
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© NewsTeam / Перейти в фотобанкЗдания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов Алеппо
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов Алеппо
© NewsTeam
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Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов Алеппо. Архивное фото
ДАМАСК, 20 сен – РИА Новости. Сирийская армия в пятницу нанесла удары по позициям террористов в окрестностях Алеппо в ответ на обстрелы города, передает гостелевидение Сирии.
"Террористические группировки запустили несколько снарядов в район округа Шихан в городе Алеппо", - передает телеканал Ikhbariya.
"Сирийская армия нанесла удары по скоплению боевиков в деревнях аль-Мансура и Кафр-Хамра к северу и западу от Алеппо, убиты несколько боевиков", - отмечает телеканал.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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Война в СирииВойна в СирииИсламское государствоСирияВ мире
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