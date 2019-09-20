Сирийская армия ликвидировала боевиков в окрестностях Алеппо

ДАМАСК, 20 сен – РИА Новости. Сирийская армия в пятницу нанесла удары по позициям террористов в окрестностях Алеппо в ответ на обстрелы города, передает гостелевидение Сирии.
"Террористические группировки запустили несколько снарядов в район округа Шихан в городе Алеппо", - передает телеканал Ikhbariya.
"Сирийская армия нанесла удары по скоплению боевиков в деревнях аль-Мансура и Кафр-Хамра к северу и западу от Алеппо, убиты несколько боевиков", - отмечает телеканал.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация