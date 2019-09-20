Трамп назвал Китай "в некотором роде" угрозой всему миру

ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай является "в некотором роде" мировой угрозой, поскольку наращивает военную мощь быстрее всех в мире, об этом он заявил.

"Ну, очевидно, что Китай в некотором роде является угрозой (всему) миру, поскольку они наращивают свои военные мощности быстрее, чем кто-либо в мире и, честно говоря, делают это на американские деньги", - сказал президент США журналистам перед началом переговоров с премьером Австралии, отвечая на вопрос, считает ли он КНР стратегическим противником США.

Он пояснил, что имеет в виду несправедливые экономические и торговые отношения между двумя странами. В то же время, по словам Трампа, Вашингтон и Пекин "очень близки к заключению сделки" по торговле.