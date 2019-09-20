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РИА Новости

Трамп назвал Китай "в некотором роде" угрозой всему миру

19:50 20.09.2019
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© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай является "в некотором роде" мировой угрозой, поскольку наращивает военную мощь быстрее всех в мире, об этом он заявил.
"Ну, очевидно, что Китай в некотором роде является угрозой (всему) миру, поскольку они наращивают свои военные мощности быстрее, чем кто-либо в мире и, честно говоря, делают это на американские деньги", - сказал президент США журналистам перед началом переговоров с премьером Австралии, отвечая на вопрос, считает ли он КНР стратегическим противником США.
Он пояснил, что имеет в виду несправедливые экономические и торговые отношения между двумя странами. В то же время, по словам Трампа, Вашингтон и Пекин "очень близки к заключению сделки" по торговле.
Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с Вашингтоном по торговле. Он настаивает, что Пекин очень хочет как можно скорее договориться о сделке, поскольку китайская экономика терпит большие потери. Американская экономика, по мнению Трампа, от этого только выигрывает. Очередной раунд торговых переговоров между КНР и США намечен на начало октября.
Президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Северной Каролине. 9 сентября 2019
Вчера, 19:31РИА Новости
Трамп заявил, что ему нужна всеобъемлющая торговая сделка с Китаем
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