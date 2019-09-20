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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров и Гутерреш обсудили содействие урегулированию в Сирии

19:50 20.09.2019 (обновлено: 19:57 20.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в зоне Персидского залива и итоги пятой трехсторонней встречи глав государств-гарантов астанинского процесса по Сирии в Анкаре, сообщил МИД РФ.
"Обсуждались актуальные вопросы, находящиеся на повестке дня всемирной организации. Особое внимание было уделено задачам содействия сирийскому урегулированию в свете итогов пятой трехсторонней встречи глав государств-гарантов астанинского процесса в Анкаре 12 сентября сего года, а также ситуации в зоне Персидского залива", - говорится в сообщении МИД РФ.
Прошедшие в понедельник в Анкаре переговоры президентов РФ, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани стали уже пятой встречей глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. По итогам этих встреч были, в частности, согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в САР.
Ранее США обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран это отрицает. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 15 объектам Ирана, но он не торопится.
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