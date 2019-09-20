Лавров и Гутерреш обсудили содействие урегулированию в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.. Архивное фото

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в зоне Персидского залива и итоги пятой трехсторонней встречи глав государств-гарантов астанинского процесса по Сирии в Анкаре, сообщил МИД РФ.

"Обсуждались актуальные вопросы, находящиеся на повестке дня всемирной организации. Особое внимание было уделено задачам содействия сирийскому урегулированию в свете итогов пятой трехсторонней встречи глав государств-гарантов астанинского процесса в Анкаре 12 сентября сего года, а также ситуации в зоне Персидского залива", - говорится в сообщении МИД РФ.

Прошедшие в понедельник в Анкаре переговоры президентов РФ, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани стали уже пятой встречей глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. По итогам этих встреч были, в частности, согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в САР.